L1 – La programmation des matches de la J9 à la J12 dévoilée

Si le PSG joue son troisième match de la saison en Ligue 1 ce vendredi soir contre Monaco, il connaît la programmation de ses affiches de champion jusqu’à la douzième journée.

Ce vendredi soir (21h05), le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’AS Monaco dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Parisiens joueront encore deux matches de championnat avant la première trêve internationale de la saison 2026-2027 avec les déplacements à Brest (13 septembre) et Marseille (20 septembre). Entre temps, il y aura aussi eu la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le Slovan Bratislava mercredi. Le club de la capitale connaît désormais son calendrier jusqu’à la fin du mois de novembre. En effet, la LFP a dévoilé la programmation des rencontres de la neuvième jusqu’à la douzième journée de Ligue 1.

À lire aussi : Le calendrier du PSG en septembre

Deux réceptions et deux déplacements

Lors de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG se déplacera au Havre. Une rencontre qui se déroulera en ouverture de la journée, le vendredi 30 octobre à 19 heures. Une semaine plus tard, le PSG recevra le promu Troyes. Un match qui se jouera le samedi 7 novembre à 20h45. Pile une semaine après, les Parisiens se déplaceront à Nice dans le cadre de la onzième journée. Une rencontre qui a été programmée le samedi 21 novembre à 17h15. Enfin, la réception du FC Lorient se déroulera le samedi 28 novembre à 20h45. Toutes ces rencontres seront retransmises sur Ligue 1 +.

Le programme de la neuvième journée de Ligue 1

Vendredi 30 octobre 2026 à 19h00 sur Ligue 1+ Havre AC – Paris Saint-Germain



Vendredi 30 octobre 2026 à 21h05 sur Ligue 1+ LOSC – RC Lens



Samedi 31 octobre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ OGC Nice – Stade Rennais FC



Samedi 31 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique Lyonnais – Angers SCO FC Lorient – Stade Brestois 29 ESTAC Troyes – Le Mans FC

Dimanche 1er novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ RC Strasbourg Alsace – AJ Auxerre



Dimanche 1er novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Paris FC – AS Monaco



Dimanche 1er novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – Toulouse FC



Le programme de la dixième journée de Ligue 1

Vendredi 6 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace



Samedi 7 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Paris FC



Samedi 7 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – ESTAC Troyes



Dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Stade Rennais FC – LOSC



Dimanche 8 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais Le Mans FC – AS Monaco Angers SCO – OGC Nice Havre AC – FC Lorient



Dimanche 8 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ RC Lens – Olympique de Marseille



Le programme de la onzième journée de Ligue 1

Vendredi 20 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ ESTAC Troyes – Havre AC



Samedi 21 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ OGC Nice – Paris Saint-Germain



Samedi 21 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ LOSC – Olympique Lyonnais RC Lens – Toulouse FC AS Monaco – AJ Auxerre RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29



Dimanche 22 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ Paris FC – Angers SCO



Dimanche 22 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ FC Lorient – Stade Rennais FC



Dimanche 22 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Olympique de Marseille – Le Mans FC



Le programme de la douzième journée de Ligue 1

Vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – Paris FC



Samedi 28 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Angers SCO – RC Lens



Samedi 28 novembre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Paris Saint-Germain – FC Lorient Le Mans FC – LOSC Havre AC – RC Strasbourg Alsace OGC Nice – ESTAC Troyes



Dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 sur Ligue 1+ AJ Auxerre – Olympique de Marseille



Dimanche 29 novembre 2026 à 17h15 sur Ligue 1+ Toulouse FC – Stade Rennais FC

