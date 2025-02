Ligue 1 – Le PSG corrige l’AS Monaco (4-1) avant son barrage de C1

Ce vendredi soir, le PSG et l’AS Monaco s’affrontaient à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Une affiche que les Parisiens n’ont pas pris à la légère.

Avant de penser à son barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois, le PSG devait bien aborder sa rencontre de la 21e journée de Ligue 1 face à l’AS Monaco ce vendredi soir. Et pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe presque type avec seulement Achraf Hakimi sur le banc au coup d’envoi et la titularisation de João Neves au poste inhabituel de latéral droit pour dépanner.

Le résumé du match

Entre deux formations joueuses, il ne fallait pas arriver en retard dans cette rencontre. Rapidement, l’ASM s’est montrée menaçant en profitant d’une perte de balle parisienne, mais Takumi Minamino, pourtant bien placé, a frappé sur Gianluigi Donnarumma (5e). Et dans la foulée, le PSG a ouvert le score. Sur un coup-franc excentré, Vitinha a trompé Radosław Majecki d’une frappe vicieuse au premier poteau (1-0, 6e). Le portier monégasque n’est pas exempt de tout reproche sur cette action. Pourtant dominateurs, les joueurs de Luis Enrique ont vu le club du Rocher revenir au score par Denis Zakaria, qui a trompé un Gianluigi Donnarumma qui n’a pas fermé son premier poteau (1-1, 17e). Par la suite, Bradley Barcola pensait redonner l’avantage à sa formation après un gros travail d’abnégation de João Neves. Mais sur son centre, le Portugais a vu le ballon sortir complètement en six mètres (27e). Dans un match ouvert et plaisant, l’AS Monaco s’est montrée dangereux mais Willian Pacho a d’abord réalisé un tacle héroïque pour empêcher Takumi Minamino de faire face à Gianluigi Donnarumma (23e). Auteur d’une grosse première période techniquement, Désiré Doué n’a pas profité d’une passe bien sentie de Khvicha Kvaratskhelia juste avant la pause (45e). Dans un premier acte plaisant et animé, les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score de parité (1-1).

Et dès le retour des vestiaires, le PSG ont accéléré et ont tué tout suspense en l’espace de trois minutes. Tout d’abord, Khvicha Kvaratskhelia a ouvert son compteur but après une magnifique feinte de frappe pour éliminer Christian Mawissa et Radosław Majecki avant de conclure (2-1, 54e). Puis dans la foulée, le club de la capitale a pu compter sur son serial buteur, Ousmane Dembélé. Après un une-deux rapide avec Désiré Doué, le numéro 10 parisien a inscrit le but du break d’une frappe en force (3-1, 57e). Par la suite, avec les nombreux changements, les Rouge & Bleu ont géré la fin de match avec quelques occasions d’Ousmane Dembélé (74e) et Gonçalo Ramos (84e). En fin de rencontre, l’international français y est allé de son doublé après une excellente percée de Nuno Mendes sur son aile gauche (4-1, 90’+1). Une véritable correction infligée par le PSG à l’AS Monaco (4-1), permettant aux Parisiens de préparer au mieux leur barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois (11 février).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Première occasion du match pour Monaco. Après une perte de balle de Dembélé dans le rond central, Akliouche est rapidement servi sur le côté droit. L’international Espoirs français centre en retrait pour Minamino. Pourtant bien placé, le Japonais frappe sur Donnarumma, qui capte le ballon.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (1-0). Sur un coup franc vicieux, le Portugais trompe intelligemment Majecki, pas exempt de tout reproche sur cette frappe. Le milieu fête parfaitement sa prolongation de contrat.

15′ Depuis l’ouverture du score, les Parisiens monopolisent le ballon.

17′ Egalisation de l’ASM (1-1). Sur une passe bien sentie pour Zakaria, le milieu monégasque trompe Donnarumma d’une frappe au premier poteau. Le portier italien, surpris, avait anticipé un centre.

21′ La réaction parisienne avec une frappe lointaine de Vitinha. Ce n’est pas cadrée.

23′ Quel geste défensif énorme de Pacho pour stopper Minamino qui se présentait face à Donnarumma après une passe bien sentie d’Akliouche.

25′ Depuis l’égalisation, l’AS Monaco arrive à profiter des largesses défensives parisiennes.

27′ Barcola pensait égaliser après un énorme travail de J.Neves. Après s’être arraché pour empêcher la sortie de but, le Portugais avait réussi à servir le Français. Mais Turpin signale que le ballon était entièrement sorti.

27′ Carton jaune pour Désiré Doué pour contestation après cette décision.

29′ L’excellente parade de Donnarumma face à Biereth. Mais au départ de l’action, Minamino était signalé en position de hors-jeu.

30′ Quel elastico de Doué face à Caio Henrique. Excellent début de match de l’ancien Rennais.

35′ Nouveau mouvement collectif de grande classe du PSG. Sur un service en profondeur de J.Neves, Ruiz laisse le ballon filer pour Barcola qui entre dans la surface. Trop collectif, le numéro 29 parisien préfère centrer mais personne à la réception.

37′ En grande confiance, Dembélé voit son tir passer juste à côté du poteau de Majecki. L’international français était parti du côté droit puis a repiqué dans l’axe avant sa frappe.

45′ Sur une belle passe de Kvaratskhelia dans la profondeur, Doué se précipite trop et frappe d’un pointu. Ça passe à côté.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score de parité (1-1). Après avoir rapidement ouvert le score par Vitinha, les Parisiens ont ensuite vu l’ASM revenir au score. Un match plaisant et animé entre les deux formations.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

53′ Les Parisiens ont repris leur domination.

54′ BUTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIA (2-1). Son premier avec le PSG. Après une récupération haute de J.Neves, Barcola réalise une belle passe pour le Géorgien. Après une feinte de frappe qui élimine Mawissa et Majecki, le numéro 7 parisien marque.

56′ Kvaratskhelia proche d’un doublé mais sa frappe est captée par Majecki.

57′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (3-1). Après un une-deux rapide avec Doué, Dembélé trompe en force Majecki. Nouveau but pour le Français.

60′ Quel match de J.Neves dans ce poste inhabituel de latéral droit.

63′ Deux changements pour le PSG. Doué et Barcola cèdent leur place à Lee et L.Hernandez.

64′ Nuno Mendes va évoluer sur l’aile gauche de l’attaque.

65′ Belle intervention défensive de Marquinhos face à Embolo.

67′ Nouveau changement pour le PSG. Kvaratskhelia cède sa place à Ramos.

73′ La frappe croisée de Ruiz passe juste à côté du poteau gauche de Majecki.

74′ La frappe de Dembélé repoussée par Majecki.

77′ Après avoir contré un tir de Zakaria, les crampons du milieu de l’ASM ont fini sur le genou de Marquinhos. Le Brésilien se fait soigner sur le terrain.

79′ Marquinhos est revenu sur la pelouse.

84′ Ramos proche du quatrième but. Après avoir remporté son duel face à Kehrer, la frappe du Portugais est détournée par le portier de l’ASM.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+1 BUTTTTTTTTT POUR LE PSG ET DOUBLE POUR DEMBELE (4-1). Après une percée sur l’aile gauche, Nuno Mendes centre au second poteau pour Dembélé, qui n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Son 16e but en Ligue 1 pour Dembélé, qui continue d’afficher des statistiques affolantes en 2025.

90’+4 C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG a donné une correction à l’AS Monaco (4-1) grâce à des buts de Vitinha, Kvaratskhelia et un doublé du serial buteur Dembélé. Place désormais au barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois mardi prochain.

La feuille de match de Paris Saint-Germain / AS Monaco

21e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseurs : DAZN – Arbitre principal : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages– Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Bastien Dechepyet Yann Flament – Buts : Vitinha (6e), Zakaria (17e), Kvaratskhelia (54e), Dembélé (57e, 90’+1) – Carton : Doué (27e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Neves, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Ruiz, Vitinha, Doué (Lee, 63e) – Barcola (L.Hernandez, 63e), Dembélé, Kvaratskhelia (Ramos, 67e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Hakimi, Kimpembe, Zague, Hernandez (63e), Beraldo, Lee (63e), Ramos (67e)

Le XI de l'AS Monaco : Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique (Diatta, 76e) – Akliouche, Magassa (Al-Musrati, 63e), Zakaria (c), Minamino (Golovin, 63e) – Biereth (Ben Seghir, 63e), Embolo (Michal, 84e) Remplaçants : Khon, Ouattara, Salisu, Al-Musrati (63e), Ben Seghir (63e), Coulibaly, Diatta (76e), Golovin (63e), Michal (84e)

: Majecki – Vanderson, Kehrer, Mawissa, Caio Henrique (Diatta, 76e) – Akliouche, Magassa (Al-Musrati, 63e), Zakaria (c), Minamino (Golovin, 63e) – Biereth (Ben Seghir, 63e), Embolo (Michal, 84e)