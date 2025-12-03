ICONSPORT 274910

L1 : Pour Medhi Benatia, « il y a quelque chose à faire » face au PSG cette saison

Comme chaque saison en Ligue 1, la question la plus posée est de savoir si le PSG peut échouer à remporter le titre. A cette interrogation, Medhi Benatia, directeur sportif de l’Olympique de Marseille, estime que les Phocéens ont leur chance.

Ce mardi 2 décembre, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille était l’invité de l’After FOOT sur les ondes d’RMC. Le dirigeant a balayé l’actualité du club phocéen et divers sujets, dont celui de la concurrence au Paris Saint-Germain. A cette interrogation, Medhi Benatia a estimé qu’il y avait des chances pour bousculer le PSG en 2025 / 2026 : « Je pense que même l’année dernière on a eu deux Paris Saint-Germain. On a eu le premier Paris jusqu’à Manchester City si je ne me trompe pas, et t’as le Paris Saint-Germain qui a roulé sur tout le monde sur la deuxième partie de saison. Quand je vois ce Paris Saint-Germain là, quand je vois les derniers matchs, ils prennent pas mal de points en fins matchs, donc les équipes un peu ambitieuses peuvent se dire qu’il y a quelque chose à faire, et nous quand ils sont venu, on a montré qu’on peut avoir un plan de jeu pour leur poser des problèmes« .

Malgré un monde d’écart entre le projet du Paris Saint-Germain et celui de l’OM et des autres clubs en Ligue 1 plus globalement, Medhi Benatia a affirmé les ambitions marseillaises de toujours viser plus haut : « Et la vérité c’est que le PSG est parti il y a 15 ans, a construit une équipe avec des ressources différentes des nôtres, forcément c’est difficile. Est-ce que ça dépend d’eux ? Je ne sais pas, en tous cas nous notre but c’est de jouer pour aller là-haut« .

