Ce dimanche soir, le PSG disputait son dernier match de Ligue 1 au Parc des Princes face au Toulouse FC. Et les Parisiens se sont inclinés sur le score de 1-3.

C’était le soir des dernières au Parc des Princes. Ce dimanche soir, le PSG disputait son dernier match de la saison au Parc des Princes face au Toulouse FC, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. C’était également la dernière de Keylor Navas et Kylian Mbappé devant le public parisien, tout comme celle de Michel Montana speaker du PSG depuis 26 ans. Si le premier cité est resté sur le banc, le numéro 7 parisien était bien titulaire et son nom a été sifflé par une partie du Parc lors de l’annonce de la composition d’équipe. Pour le reste du onze, Luis Enrique avait réservé des surprises avec les titularisations de Nordi Mukiele, Yoram Zague, Manuel Ugarte ou encore Carlos Soler.

Le résumé du match

Dans cette soirée spéciale à ses yeux, Kylian Mbappé a frappé d’entrée dans cette rencontre. Parti à la limite du hors-jeu sur une longue passe d’Arnau Tenas, le capitaine du soir a parfaitement contrôlé le ballon avant d’éliminer Guillaume Restes pour marquer dans le but vide (1-0, 9′). Un but validé après intervention de la VAR. Mais, cette équipe remaniée du PSG a rapidement pris un coup de froid. Sur une passe plein axe de Moussa Diarra, la défense parisienne est surprise et Thijs Dallinga a égalisé dans la foulée (1-1, 13′). Après cette égalisation toulousaine, les Rouge & Bleu ont montré toutes les difficultés du monde à ressortir les ballons. Zakaria Aboukhlal était proche de punir les Parisiens après une erreur de passe de Manuel Ugarte mais Arnau Tenas est resté vigilant pour détourner la frappe du Toulousain (17′). Côté parisiens, Marco Asensio a tenté une frappe non-cadrée dans un angle fermé (26′). Un premier acte indigent du PSG.

En seconde période, les Parisiens ont tenté de reprendre l’avantage à plusieurs reprises mais n’ont pas réussi à trouver la faille avec un manque criant d’efficacité avec des tentatives de Carlos Soler (48′), Marco Asensio (56′), Kylian Mbappé (58′) et Lee Kang-In (60′). Pour apporter encore plus de danger, Luis Enrique a décidé de lancer Ousmane Dembélé. Et rapidement, le numéro 10 parisien s’est montré en évidence mais sa frappe a été détournée par Guillaume Restes (66′). Dans la foulée, Danilo Pereira était proche de convertir l’excellent centre de Marso Asensio mais sa tentative a frôlé le poteau du TFC (66′). Et finalement, les Rouge & Bleu ont été punis sur une frappe enroulée de Yann Gboho, qui a parfaitement profité de la passivité de Danilo Pereira (1-2, 68′). Par la suite, les joueurs de Luis Enrique n’ont rien montré pour égaliser. Pire, le TFC a marqué un dernier but par Frank Magri dans les ultimes secondes du match (1-3, 90’+4), avec une nouvelle fois une défense complètement apathique. La première défaite en Ligue 1 pour le PSG depuis septembre mais la troisième consécutive toutes compétitions confondues. Pour son prochain match, le champion de France en titre se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice mercredi.

Le Parc n'est pas encore plein, mais Kylian Mbappé est bien sifflé par une bonne partie des supporters parisiens



🗣️ Vous comprenez la réaction du public ?



Kylian Mbappé devant le Virage Auteuil et face à son tifo !

La séquence complète



La séquence complète 🔥🔴🔵



Fil du match

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live commenté entre le PSG et le Toulouse FC à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Pour son dernier match au Parc, Kylian Mbappé, titulaire, a été sifflé par une partie du public. Également sur le départ, Keylor Navas a, lui, été acclamé.

De son côté, le CUP a déployé un tifo en l’honneur de Kylian Mbappé.

Le TFC fait une haie d’honneur au PSG pour célébrer les champions en titre .

. 0′ – Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match !!!

1′ – La première frappe du match est pour le TFC par Sierro, mais c’est captée par Tenas.

2′ – Les Parisiens sont présents dans leur pressing haut en ce début de rencontre.

4′ – Première situation pour le PSG par Barcola. Servi par Asensio sur le côté gauche, le numéro 29 parisien se remet sur son pied droit et tente une frappe enroulée. Sa tentative fuit le cadre.

6′ – Magnifique tacle défensif d’Ugarte dans les pieds d’Aboukhlal.

9 ‘ – BUTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (1-0). Sur une longue passe de Tenas, Mbappé, à la limite du hors-jeu, contrôle parfaitement le ballon, élimine Restes et marque dans le but vide. Signalé dans un premier temps hors-jeu, le capitaine parisien peut finalement célébrer son but.

11′ – Timide réaction du TFC. Sur le côté droit, Desler élimine Zague d’un sombrero et tente ensuite une demi-volée mais ça passe au-dessus.

13′ – BUT DE TOULOUSE (1-1). Sur une passe plein axe de Diarra qui surprend la défense parisienne, Dallinga trompe Tenas.

17′ – La parade de Tenas ! Après une passe manquée d’Ugarte, Aboukhlal, pas attaqué, arme une frappe à l’entrée de la surface. Tenas détourne la tentative.

23′ – Le PSG est dominé et n’arrive pas à enchaîner plus de trois passes.

25′ – Asensio tente de trouver Barcola dans la profondeur mais Desler défend bien.

26′ – Dans la foulée, Asensio se procure une belle occasion. Trouvé sur une ouverture de Soler, l’ancien Madrilène contrôle bien le ballon et tente une frappe dans un angle fermé. Ça touche le petit filet extérieur de Restes.

28′ – C’est très laborieux au PSG pour ressortir le ballon.

36′ – Après une belle percée d’Ugarte plein axe, Lee sert Mbappé. La frappe lointaine du Français n’est pas cadrée.

42′ – En position de frappe, Mbappé tente d’envelopper son tir, mais Desler contre le tir du Français.

45′ – Une minute de temps additionnel.

45’+ 2 – C’est la pause au Parc avec ce score de parité entre le PSG et le TFC (1-1). Après l’ouverture du score de Mbappé, Dallinga a rapidement refroidi le Parc. Après l’égalisation toulousaine, les Parisiens ont affiché de grande difficulté dans le jeu.

46′ – La seconde période débute avec ce score de parité entre les deux formations (1-1). Pas de changement des deux côtés.

47′ – Hommage du Virage Auteuil pour Navas avec une banderole « 5 ans à Paris, merci Navas ».

48′ – Sur un contre éclair du PSG, Mbappé sert Soler qui a bien suivi l’action. La frappe de l’Espagnol est détournée par un défenseur du TFC et frôle le poteau de Restes, qui était battu.

55′ – Les Parisiens mettent le pied sur le ballon et tentent de trouver une brèche dans le bloc du TFC.

56′ – Sur un centre pied gauche de Lee, Asensio est trouvé au second poteau. Surpris, l’Espagnol manque sa tête, qui passe à côté du but. C’est la meilleure situation parisienne dans ce second acte.

58′ – Mbappé proche d’inscrire un doublé !! Trouvé par Soler à l’entrée de la surface, la frappe enroulée du capitaine des Bleus flirte avec le poteau gauche de Restes.

60′ – Pas attaqué, Lee tente une frappe de loin, ça passe à côté du but. Le PSG intensifie sa pression pour reprendre l’avantage.

62′ – Double changement au PSG. Lee et Barcola cèdent leur place à Dembélé et Mayulu.

66′ – Dembélé apporte déjà du danger devant le but du TFC. Après une accélération qui a éliminé plusieurs joueurs, le numéro 10 parisien arme une frappe mais Restes est vigilant.

66′ – Cette fois-ci, c’est Danilo qui était proche de marquer. Sur un centre au sol d’Asensio, le Portugais dévie le ballon du pied, mais ça frôle le poteau de Restes.

68′ – BUT DE TOULOUSE (1-2). Pas attaqué face à la passivité défensive parisienne, Gboho arme une belle frappe enroulée et trompe Tenas.

76′ – Double changement au PSG. Mukiele et Asensio cèdent leur place à Hakimi et Ramos.

90′ – Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4′ – BUT POUR LE TFC (1-3) par Magri dans une défense une nouvelle fois apathique.

90’+5 – C’est terminé au Parc des Princes. Puni par le TFC en seconde période, le PSG s’incline pour sa dernière de la saison au Parc des Princes (1-3). Pour son prochain match, le club parisien se déplacera sur la pelouse de l’OGC Nice mercredi.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Toulouse FC

33e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 (en intégralité) & Prime Video (en multiplex) – Arbitre principal : Florent Batta – Arbitres assistants : Gwenaël Pasqualotti et François Boudikian – Quatrième arbitre : Robin Chapapria – VAR : Bruno Coue et Mehdi Mokhtari – Buts : Mbappé (9′), Dallinga (13′), Gboho (68′), Magri (90’+4)