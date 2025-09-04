L1 – PSG : Votez pour le but du mois d’août !

Pour la reprise de la compétition, le PSG a démarré avec trois matchs de championnat et trois victoires. Sur cette période, les hommes de Luis Enrique ont inscrit huit buts, et pas des moindres !

Le retour à la compétition du PSG s’est parfaitement déroulé après une saison 2024 / 2025 historique. En Ligue 1, le club de la capitale a disputé les trois premières journées respectivement face au FC Nantes, le SCO d’Angers et Toulouse. En trois rencontres, le Paris Saint-Germain a fait trembler les filets à huit reprises avec des buts déjà dans l’historie de la saison. Ainsi, le club de la capitale a invité ses supporters à voter pour le plus beau but de ce mois d’août. Les buts en lice sont à retrouver au moment du vote sur les réseaux sociaux du PSG.

⚽️ Il est temps de voter pour votre but préféré du mois d'août !



🗳️⤵️ Ça se passe juste en-dessous ! pic.twitter.com/fKoRTQmVR0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2025 X : @PSG_inside