L1 : Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à l’OL

A l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, le PSG s’est impose (2-3) sur la pelouse de l’OL. Retour en chiffres ce précieux succès.

Cette victoire acquise sur la pelouse du Groupama Stadium est la 18e de la saison en Ligue 1 pour les hommes de Luis Enrique. Le bilan de 2024 / 2025 se porte ainsi à 18 victoires et 5 matchs nuls. Le PSG n’a pas connu la défaite à une seule reprise, et surfe donc sur une série de 23 rencontres sans la moindre défaite à l’échelle nationale, soit la deuxième meilleure série au 21e siècle, derrière … le PSG 2015 / 2016 et ses 27 rencontres consécutives sans revers en championnat. Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a décroché sa 8e victoire consécutive toutes compétitions confondues, sa meilleure série sur une saison depuis octobre – décembre 2022 (8 également).

Sur le plan individuel, Ousmane Dembélé continue de briller. Face aux Lyonnais, le champion du monde 2018 a fait trembler les filets pour la 16e fois toutes compétitions confondues en 2025, « soit au moins 2 de plus que tout autre joueur du Top 5 européen cette année« , comme le précise le Paris Saint-Germain sur son site officiel. Un bilan qui devrait être récompensé avec le titre de meilleur joueur du mois de janvier 2025 en Ligue 1. Achraf Hakimi quant à lui, avec son doublé, devient le premier défenseur à inscrire deux buts dans un même match sous le maillot du PSG depuis Marquinhos le 28 novembre 2021 (face à Saint-Etienne). Depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, le Marocain a inscrit 17 buts, soit au moins 4 de plus que tout autre latéral / piston sur la même période.