Ce samedi soir, le PSG accueillait le FC Nantes au Parc des Princes avec l’ambition de prendre provisoirement le large en tête du championnat. Une occasion manquée par les Parisiens.

En jouant ce samedi soir au Parc des Princes, le PSG avait une belle occasion de prendre neuf points d’avance en tête du championnat. Pour cela, les Rouge & Bleu devaient l’emporter face au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, barragiste de Ligue 1. Pour cela, Luis Enrique avait réservé quelques surprises dans son onze de départ avec notamment le retour comme titulaire de Gonçalo Ramos.

Le résumé du match

Rapidement, Gonçalo Ramos a montré l’importance de jouer avec un véritable numéro 9. Grâce à sa déviation au premier poteau sur un centre de Nuno Mendes, le Portugais a permis à Achraf Hakimi d’ouvrir le score face au but vide (1-0, 2e). De quoi lancer parfaitement les Parisiens dans cette rencontre. Par la suite, les Rouge & Bleu ont enchaîné les grosses occasions de but. Vitinha a trouvé dans un premier temps les gants de Patrik Carlgren (10e) tout comme Achraf Hakimi (23e), tandis que Lee Kang-In a trouvé le poteau du portier nantais (22e). Et à force de ne pas concrétiser ses situations de but, le PSG a fini par se faire punir. Sur un contre, Matthis Abline s’est joué trop facilement de Willian Pacho et a trompé Gianluigi Donnarumma d’une frappe croisée (1-1, 38e). Mais pas de quoi refroidir les joueurs de Luis Enrique qui sont rapidement repartis vers l’avant. Cependant, Lee Kang-In s’est montré altruisme après une belle remise de Gonçalo Ramos (39e) puis la lourde frappe de Nuno Mendes a été détournée par le portier nantais (45’+1). Le leader du championnat a une nouvelle fois manqué d’efficacité dans les deux surfaces (1-1) et a regagné les vestiaires sur ce score de parité.

En revanche, en seconde période, le PSG a montré un visage complètement différent avec une possession de balle stérile. Gianluigi Donnarumma a même dû intervenir sur une tête de Matthijs Abline sur corner (63e) pour éviter une mauvaise surprise. Il a fallu attendre la 75e minute de jeu pour voir la première grosse occasion parisienne dans ce second acte mais le tir de Warren Zaïre-Emery a manqué de puissance pour espérer tromper Patrik Carlgren. Malgré les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le score ne bougera pas. Ce PSG brouillon et décevant a concédé un match nul face au FC Nantes (1-1) et perd ses premiers points en championnat à domicile.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’HAKIMI (1-0). Sur son côté gauche, Nuno Mendes dépose son adversaire et centre pour Ramos au premier poteau. Le Portugais dévie intelligemment pour Hakimi. Au second poteau, le Marocain pousse le ballon dans le but vide.

5′ Trouvé par Lee, Ramos réalise une tête difficile, captée par Carlgren.

10′ Vitinha proche du deuxième but. Après une accélération de Barcola sur son côté gauche, le ballon arrive vers Vitinha. Le Portugais réalise dans un premier temps une feinte puis sa frappe est détournée par le portier nantais.

13′ Paris s’installe dans cette rencontre.

19′ Excellent retour défensif de Joao Neves dans les pieds de Simon.

22′ LE POTEAU POUR LEE. Après une belle action sur le côté gauche entre Hakimi et le Sud-Coréen, Ruiz ressert le numéro 19 parisien qui arme une frappe précise. Ça touche finalement le poteau de Carlgren

23′ Nouvelle occasion pour le PSG. Trouvé dans la profondeur, Hakimi bute sur le portier nantais.

28′ Hakimi est un véritable poison pour le FCN depuis le début du match.

30′ Première incursion du FC Nantes dans la surface du PSG, mais le danger est dégagé par la défense parisienne.

31′ Pas attaqué, Lee tente une frappe de loin, captée par Carlgren.

38′ Le FC Nantes égalise (1-1) ! Trouvé sur le côté gauche, Abline se joue de Pacho d’un crochet et trompe Donnarumma d’une frappe croisée.

39′ Le PSG réagit dans la foulée. Trouvé dans la surface sur une belle remise de Ramos, Lee est trop altruiste et ne trouve pas preneur sur son centre.

40′ Après une série de crochets, Vitinha trouve la tête de Barcola, ça ne trouve pas le cadre.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Carlgren détourne une frappe puissante de Nuno Mendes. Le ballon revient sur Joao Neves qui n’arrive pas à cadrer son tir.

45’+2 C’est la pause au Parc avec ce score de parité (1-1). Rapidement devant au score grâce à Hakimi, le PSG n’a pas su concrétiser ses nombreuses occasions et a été puni par une égalisation nantaise.

46′ La seconde période débute. Aucun changement côté parisiens.

50′ Gros cafouillage dans la défense du PSG. Les défenseurs ont eu du mal à dégager le ballon.

52′ L’entame de seconde période est difficile pour le PSG.

56′ Servi par Ramos dans la surface, Joao Neves tente sa chance. La frappe est captée par Carlgren.

61′ Premier changement pour le PSG. Joao Neves cède sa place à Zaire-Emery.

63′ Intervention rapide au sol de Donnarumma après une tête d’Abline sur corner.

69′ Le PSG continue d’avoir la possession du ballon mais aucun danger sur le but nantais.

73′ Double changement au PSG. Doué et Dembélé prennent la place de Barcola et Lee.

75′ Première grosse occasion du PSG dans cette seconde période. Proche des cages et dos au but, Ramos sert Zaire-Emery en retrait. La frappe du Titi manque de puissance pour tromper Carlgren.

80′ C’est toujours aussi brouillon à l’approche du but nantais.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+2 Le centre fort de Doué ne trouve pas preneur.

90’+5 Dernière occasion manquée pour le PSG avec Ruiz et Dembélé qui se manquent dans leur dernier geste.

90’+6 C’est terminé au Parc des Princes. Un PSG décevant concède le match nul face au FC Nantes (1-1) après une seconde période indigente.

utFeuille de match Paris Saint-Germain / FC Nantes

13e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérémy Stinat – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et François Boudikian – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : François Letexier et Yann Flament – Buts : Hakimi (2e), Abline (38e)