L1 : Vers un apaisement entre la LFP et DAZN ?

Le football français voit-il la lumière au bout du tunnel ? Si les problèmes sont plus profonds et ne risquent pas disparaître du jour au lendemain, une bonne nouvelle pointe le bout de son nez aujourd’hui. En effet, les tensions entre la LFP et DAZN semblent se dissiper.

Face à une insatisfaction du déroulé de l’accord passé avec la LFP, le détenteurs des droits et diffuseur de la Ligue 1 en France, DAZN, a brandi la carte judiciaire afin de ne pas payer ce qu’elle doit au football français. Tromperie sur la marchandise, lutte contre le piratage insuffisante, ou encore des reproches à certains clubs de ne pas jouer le jeu à fond, la plateforme de streaming britannique avançait jusque-là différentes raisons de ne pas régler le montant dû à la LFP. De son côté, la Ligue de Football Professionnel avait sommé DAZN de payer les 140M€ à régler pour la fin de saison, avec une procédure entamée pour cela. Cependant, par le biais d’un communiqué officiel, la LFP a fait savoir ce jeudi 27 février qu’un « premier accord a été trouvé aux termes duquel, DAZN ayant soldé l’échéance de janvier 2025, la LFP s’est désistée de la procédure de référé qu’elle avait initiée« . Dans le sens de jours meilleurs, le communiqué se conclu : « Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord sur l’ensemble des difficultés rencontrées entre la LFP et DAZN« .

Les indiscrétions d’Arthur Perrot, journaliste pour RMC Sport, affirment que du côté de DAZN « on vit cela comme une excellente nouvelle« .