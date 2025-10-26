La bataille du milieu de terrain relancée au PSG ?

Lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, Luis Enrique avait décidé d’aligner le trio Neves-Vitinha-Ruiz au milieu lors des gros matches du PSG. Une chose qui pourrait changer lors de cet exercice 2025-2026.

Lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 historique du PSG, Luis Enrique a aligné un trio au milieu de terrain avec Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Les trois joueurs ont été impressionnants dans leurs performances, faisant d’eux très certainement le meilleur milieu de terrain du monde. Mais depuis le début de l’exercice 2025-2026, les trois joueurs ont peu joué ensemble en raison des blessures de Neves et Ruiz. En leur absence, Warren Zaïre-Emery semble avoir retrouvé son meilleur niveau alors que Senny Mayulu poursuit sa montée en puissance. Lorsque les internationaux portugais et espagnol reviendront, le coach du PSG aura donc l’embarras du choix pour composer son milieu de terrain, sans oublier la possibilité de voir Désiré Doué ou encore Kang-in Lee jouer dans les trois. Le Parisien indique que si les sensations sont bonnes sur le début de semaine, Joao Neves et Fabian Ruiz reviendront mercredi à Lorient, au plus tard samedi pour la réception de Nice.

Zaïre-Emery de retour en très grande forme

Une double bonne nouvelle qui va relancer la concurrence dans l’entrejeu où Warren Zaïre-Emery s’est affirmé ces derniers temps. Le numéro 33 du PSG reste, en effet, sur sept titularisations de suite et sort de prestations très abouties contre Strasbourg, Leverkusen et Brest où il a affiché son meilleur visage. Ce regain de forme intervient après plusieurs semaines de travail de l’ombre et une remise en question qu’il avait développée lors de son retour avec la sélection Espoirs, comme capitaine, il y a trois semaines, souligne le quotidien francilien. « Inévitablement, ce retour au premier plan pose la question de son rôle pour le choc contre le Bayern Munich, le 4 novembre au Parc. L’affiche la plus alléchante de ce début de saison mettant aux prises les deux meilleures formations du continent sera une véritable bataille physique. » Warren Zaïre-Emery est, de nouveau, un candidat légitime à une place de titulaire pour ce type de rencontres, lance Le Parisien. Le voir démarrer contre les Allemands ne serait donc pas totalement insensé alors qu’il a également, pour lui, davantage de rythme que Joao Neves et Fabian Ruiz, même s’ils auront probablement l’occasion d’en reprendre cette semaine, assure le quotidien francilien.

Senny Mayulu monte en puissance

La décision finale de Luis Enrique sera, en tout cas, attendue dans un secteur de jeu de plus en plus concurrentiel. Le technicien espagnol a le choix des armes et différentes possibilités garnissent son arsenal. Au-delà du cas Zaïre-Emery, le début de saison a aussi permis à Senny Mayulu de prendre de l’épaisseur et de progresser de manière considérable. « S’il est davantage utilisé en faux numéro 9 ces dernières semaines, le numéro 24 est un milieu de formation, doté d’une vraie science du poste — mobilité, finesse technique — qui lui vaut d’être une alternative plus que crédible. » Kang-In Lee semble lui un ton en dessous de la concurrence, avance le quotidien francilien. Dans un autre registre, plus offensif, le coach parisien a aussi démontré qu’il était prêt à utiliser Désiré Doué dans la ligne de trois. L’option peut entraîner une petite forme de déséquilibre, mais elle apporte une dose de créativité non négligeable, conclut Le Parisien.