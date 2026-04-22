La belle déclaration de Luis Enrique envers Ibrahim Mbaye

En match en retard de la 26e journée de Ligue 1, le PSG s’est facilement imposé contre le FC Nantes (3-0) pour reprendre quatre points d’avance en tête de la Ligue 1.

Après sa défaite contre Lyon dimanche soir (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Parc des Princes ce mercredi soir avec la réception du FC Nantes pour le compte du match en retard de la 26e journée. Dans un match qu’il a maîtrisé, le club de la capitale s’est logiquement imposé contre les Nantais (3-0) pour reprendre sa marche en avant et compter quatre points d’avance sur le RC Lens. Au micro de Ligue 1 +, Luis Enrique a salué la victoire de son équipe ce soir.

« Il est très jeune et il a besoin de la confiance »

« Beaucoup mieux que dimanche soir ? Beaucoup mieux, c’est clair. Aujourd’hui, j’ai envie de parler. Ce qui m’a plu ce soir ? Tout. Tout parce que l’on a pu voir des joueurs qui normalement ne jouent pas. C’était un match piège parce que ce n’est pas facile quand on change beaucoup de joueurs. Mais on a clairement montré la capacité de cette équipe à jouer de la même manière, quels que soient les joueurs. Aujourd’hui spécialement, Beraldo et Dro ont fait un très bon match. Quatre points d’avance sur Lens ? Ça fait du bien. C’est vrai, parce que la partie finale du championnat arrive. Lens a fait un très bon boulot et ce n’était pas facile. On cherche à gagner encore une fois le championnat et j’espère que l’on peut réussir à faire ça. Mon échange avec Ibrahim Mbaye quand je lui ai dit « Tu veux jouer ? Allez, va t’échauffer ! » ? Il y a des fois, je pose la question parce que c’est important que le joueur soit conscient que le coach lui a dit ça. Je l’ai vu un peu plus libéré, qui est une chose très importante. Il est très jeune et il a besoin de la confiance. Comment je gère les joueurs en fin de contrat ou en négociation ? De la même manière que quand il y a des contrats. Ça dépend de ce que tu fais sur le terrain. Peu importe la situation contractuelle. C’est normal d’avoir des joueurs, plus ou moins de joueurs, avec des contrats ou pas. »



