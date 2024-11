La belle initiative du PSG pour 2500 étudiants en précarité

Hier, le PSG, en partenariat avec Linkee – Entraide Étudiante, a organisé une distribution de nourriture pour 2500 étudiants en précarité au Parc des Princes.

Durant cette trêve internationale, le PSG a ouvert les portes du Parc des Princes à 2500 étudiants en précarité pour que ces derniers récupèrent de la nourriture. Hier, le club de la capitale et Linkee – Entraide Étudiante se sont associés pour organiser la plus grande distribution jamais réalisée en faveur des étudiants précaires dans le cadre de la 9e édition de la Cantine Solidaire, comme le rapporte le PSG sur son site internet.

Des joueurs et joueuses des différentes sections du PSG présents lors de la distribution

Le PSG indique que « face à la précarité croissante, avec 20 % des étudiants vivant sous le seuil de pauvreté, PSG For Communities intensifie son action pour la saison 2024-2025, visant à aider 8 000 jeunes, après avoir accompagné plus de 4 500 étudiants au cours des trois dernières années. Depuis plus de 20 ans, la Fondation du Paris Saint-Germain agit pour l’inclusion sociale, l’accès à l’éducation et l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables, en misant sur le pouvoir éducatif et psychologique du sport. » Hier, chaque étudiant a pu repartir avec un sac de 10 kg de provisions alimentaires : des produits frais, de qualité, pour remplir le frigo pendant une semaine. Parmi eux, les 200 étudiants les plus vulnérables ont bénéficié d’une aide exceptionnelle sous forme de tickets restaurants d’une valeur totale de 1 000 euros chacun, garantissant leurs besoins alimentaires pour une année entière, indique le PSG. « L’élan de solidarité a également été renforcé par la participation bénévole de salariés du Club de la nouvelle génération et de Linkee, ainsi que par l’implication des athlètes du Paris Saint-Germain. Parmi eux : Gonçalo Ramos et Griedge Mbock (football), Luc Steins (handball), Alexis Mathieu (judo), ainsi que quatre joueurs du Centre de Formation. Leur présence a souligné l’engagement transversal de tout le Club. En soutien, le rappeur JRK a également participé à la distribution et pris le temps d’échanger avec les étudiants », conclut le PSG.