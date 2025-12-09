La belle offre du PSG pour ses supporters pour la Coupe Intercontinentale

Dans un peu plus d’une semaine, le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale à Doha. Le club de la capitale offre une belle offre à certains de ses supporters pour assister à ce match.

Le 17 décembre, le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale à Doha. Le club de la capitale, qui ne connaît pas encore son adversaire, va proposer une expérience unique à certains de ses supporters les plus fidèles autour de cette rencontre. Comme le rapporte Le Parisien, certains supporters du PSG ont reçu un e-mail de la part du champion d’Europe vendredi. Dans ce dernier, le PSG a en effet décidé de proposer deux offres de déplacements à ses abonnés, ainsi qu’à toute personne ayant assisté à au moins quatre matchs à domicile depuis le début de la saison, indique le quotidien francilien.

Une rencontre qui se jouera à Doha

Pour 150 ou 200 euros, le PSG a ainsi donné la possibilité à ses fans de s’offrir un package comprenant le transport en avion et le repas servi à bord, le billet pour voir le match ainsi que le transport sur place. Le prix varie en fonction du confort souhaité au cours du voyage. Le nombre de places étant largement limité, le club a tenu à prévenir que la vente se ferait « sur la base du premier arrivé, premier servi ». Et cela n’a pas manqué : toutes les formules proposées ce lundi ont été vendues en l’espace de quelques minutes, indique Le Parisien. En janvier dernier, le PSG avait proposé une offre similaire pour le Trophée des champions remporté contre Monaco avant de récidiver en juillet pour la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, rappelle le quotidien francilien.

















