La belle semaine du foot français à l’indice UEFA

Cette semaine, il y avait six clubs français qui jouaient en Europe. Il y a eu cinq victoires, dont celle du PSG, et une défaite. Un bilan presque parfait qui fait du bien à l’indice UEFA.

Mercredi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone après une deuxième seconde période de haut vol (1-2). Un deuxième succès en deux matches de Ligue des champions qui permet au club de la capitale de très bien démarrer sa saison européenne. Cinq autres clubs français jouaient en Europe cette semaine. Et quatre d’entre eux l’ont emporté (Lille, Strasbourg, Lyon et Marseille) alors que Nice poursuit sa série de 14 matches sans victoires en Coupe d’Europe.

Dans le top 10 de la saison

Des bons résultats qui ont permis à la France de récolter 1,572 point cette semaine à l’indice UEFA. La France revient dans le top 10 du classement pour la saison 2025-2026 avec une dixième place et 5214 points. Ce classement est dominé par le Portugal (6800 points), l’Angleterre (6722) et le Danemark (6625 points). Si on se fie aux cinq dernières saisons européennes, la France se classe cinquième avec 70 391 points. Une place dans le Top 5 grandement due au PSG et à ses très bon parcours ces dernières années en Ligue des champions. Ce classement est dominé par l’Angleterre (97,561 points), l’Italie (86,803 points), l’Espagne (80,953 points) et l’Allemagne (77,259 points).