La belle somme que va rapporter la tournée au Japon au PSG

À la fin de la semaine, le PSG va s’envoler au Japon pour poursuivre sa préparation. Une tournée en terre nipponne qui va rapporter gros au club de la capitale.

Comme la saison dernière, le PSG va effectuer une grande partie de sa préparation au Japon. Avec le retour des internationaux concernés par les matches des équipes nationales au début du mois de juin ce lundi au centre d’entraînement de Poissy, les Parisiens vont encore s’entraîner une semaine en France avec en point d’orgue le premier match de préparation vendredi (17 heures) contre Le Havre au Campus PSG. Le lendemain, ils décolleront pour le Japon dans le cadre de leur tournée estivale qui durera jusqu’au 2 août.

Une possible escale en Corée du Sud

Lors de ce passage au Japon, les joueurs du PSG auront des activités hors football à effectuer et ils joueront également trois matches de préparation contre Al-Nassr le 25 juillet, le 28 contre le Cerezo Osaka pour enfin finir avec une rencontre contre l’Inter Milan le 1er août. Selon l’Equipe, cette tournée devrait rapporter pas moins de 20 millions d’euros au PSG. Le quotidien sportif indique tout de même qu’initialement, « la direction parisienne souhaitait retourner cet été aux États-Unis, un territoire où le club est très populaire et très présent avec plusieurs boutiques dont l’une sur la prestigieuse Cinquième Avenue à New York. » Mais l’offre financière japonaise a changé la donne. Même si Lionel Messi ne fait plus partie du club, le PSG reste très attractif avec Kylian Mbappé et Neymar avance le quotidien sportif. Le PSG pourrait toucher quelques millions d’euros supplémentaires s’il décide de poursuivre sa préparation estivale en Corée du Sud à la suite de son voyage au Japon conclut l’Equipe.