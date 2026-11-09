La belle somme récoltée par le PSG durant Octobre Rose 

Comme chaque année depuis cinq ans, le PSG se mobilise lors du mois d’octobre pour aider à la lutte contre le cancer du sein. Lors de ces 31 derniers jours, il a récolté une très belle somme.

Depuis cinq ans, avec son partenaire Qatar Airways, le PSG organise une campagne lors du mois d’octobre pour aider à la lutte contre le cancer du sein. Lors de ce mois d’octobre 2026, le club de la capitale, avec l’ensemble de sa communauté, a récolté la somme de 90 075,63 euros. Un montant record, comme le rapporte le PSG dans son communiqué. Une somme qui sera intégralement reversé à l’AP-HP afin de financer des actions concrètes au bénéfice des patientes et de leurs proches.

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Le double de la somme récoltée en 2025

« Déployée tout au long du mois d’octobre, cette campagne collective a permis de réunir 90 075,63 euros, soit plus du double du montant collecté en 2025, qui s’élevait à 44 006,97 euros. Au cœur du dispositif, la tombola solidaire a permis de récolter 51 271 euros, grâce à des lots exceptionnels offerts par les partenaires du Paris Saint-Germain. Largement relayée dans les stades et sur les plateformes digitales du Club, elle a mobilisé 5 255 participants, pour un total de 15 846 tickets vendus, auxquels se sont ajoutés des dons directs », avance le PSG dans son communiqué. Victoriano Melero, Directeur général du PSG, s’est réjoui de ce cinquième Octobre Rose. « Ce montant record témoigne de la force de mobilisation de toute la famille Paris Saint-Germain. Joueurs, athlètes, supporters, collaborateurs et partenaires se sont engagés ensemble pour une cause qui nous tient particulièrement à cœur. Cette mobilisation s’inscrit aussi dans la relation durable que nous construisons avec l’AP-HP, au bénéfice des personnes hospitalisées, de leurs proches et des équipes hospitalières. »