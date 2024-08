La blessure de Ramos change les plans mercato du PSG

Blessé contre Le Havre hier soir, Gonçalo Ramos va manquer trois mois de compétition. Cette blessure entraîne le PSG à envisager l’achat d’un attaquant de pointe.

Le mercato du PSG s’est accéléré ces derniers jours avec les signatures de Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là et aimerait s’offrir un ou deux latéraux et un milieu offensif. Mais la grave blessure de Gonçalo Ramos, qui souffre d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche et qui sera absent pendant trois mois, devrait changer les plans des dirigeants parisiens à quinze jours de la fin du mercato.

Les dirigeants parisiens envisagent de recruter un numéro 9

En effet, avec l’absence longue durée du numéro 9 du PSG, Luis Enrique ne peut compter que sur Randal Kolo Muani comme véritable attaquant de pointe. Remplaçant hier soir contre Le Havre, l’international français avait remplacé Gonçalo Ramos dès la 15e minute. S’il s’est procuré quelques occasions, trouvant notamment le poteau, il a été très brouillon dans le jeu. Il a tout de même fait trembler les filets en transformant un penalty qu’il avait provoqué. Avec les grosses échéances qui arrivent pour le PSG, le club de la capitale ne peut pas se permettre de se présenter avec un seul attaquant de pointe. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, « l’état major du PSG envisage le recrutement d’un nouvel attaquant. » Ces dernières semaines, le nom qui revient le plus est celui de Victor Osimhen. Affaire à suivre…