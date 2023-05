Cet été, le PSG devrait très certainement changer d’entraîneur. Plusieurs noms ont été avancés pour remplacer Christophe Galtier. Ces dernières heures, le dossier José Mourinho aurait pris de l’ampleur.

Le PSG réalise très certainement la pire saison sous l’ère QSI. Même s’il se rapproche du titre de champion de France, il a encore vécu deux déceptions en Coupe de France et en Ligue des Champions, étant éliminé en huitièmes de finale contre Marseille et le Bayern Munich. Après des débuts tonitruants, le club de la capitale a vite baissé en intensité dans le jeu. Invaincus lors de la première partie de saison, les Parisiens ont connu neuf défaites depuis le début de l’année 2023. Des résultats qui ont convaincu les décideurs parisiens d’envisager un changement d’entraîneur. Dans cette optique, les noms de Zinedine Zidane, Thiago Motta, Julian Nagelsmann ou encore José Mourinho ont été avancés.

Les relations entre Mourinho et les propriétaires de la Roma de plus en plus froides

Hier, RMC Sport expliquait que le PSG avait accéléré dans le dossier du Special One. Luis Campos échangeant sur une possible arrivée à Paris cet été avec son agent, Jorge Mendes. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, l’entraîneur portugais ne serait pas contre une nouvelle aventure. De son côté, le club de la Louve avait comme idée de le conserver. Mais les dernières déclarations de José Mourinho sur le club romain et son effectif limité, le silence de ses propriétaires, ont échaudé ces derniers. Les relations entre les deux parties seraient de plus en plus froides selon la Gazzetta dello Sport. Les propriétaires de la Roma, qui ont d’excellentes relations avec Nasser al-Khelaifi. Un point qui pourrait faciliter le départ de José Mourinho vers le PSG.

L’AS Roma chercherait un remplaçant à Mourinho

De son côté, Il Messaggero indique aussi que l’avenir de José Mourinho à l’AS Roma est incertain. Les critiques exprimées après le match Roma–l’Inter ne sont que la pointe de l’iceberg de son malaise. Les dirigeants de l’actuel septième de la Serie A auraient étudié divers profils de coachs comme Thiago Motta, également annoncé dans le viseur du PSG, Roger Schmidt (Benfica) et Ruben Amorim (Sporting CP).

🛑 Le profil de Thiago Motta est étudié par la Roma en cas de départ de José Mourinho 📍

