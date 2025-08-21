La chanteuse de la mélodie d’origine de Tous ensemble on chantera honorée de la reprise par les supporters du PSG

Depuis plusieurs années, les supporters du PSG entonnent le « Tous ensemble on chantera » dans les tribunes du Parc. La chanteuse à l’origine de la mélodie de ce chant se dit honorée de cette reprise.

À chaque match du PSG au sein du Parc des Princes, les Ultras du club de la capitale entonnent plusieurs chants. Depuis presque dix ans, ces derniers font vibrer le Parc avec le « Tous ensemble on chantera », qui est repris par l’entièreté de l’enceinte des Rouge & Bleu. La mélodie d’origine est tirée d’une chanson italienne, parue en 2011, de la chanteuse Noemi. Dans une interview accordée au Parisien, la chanteuse, de son vrai nom Veronica Scopelliti, est revenue sur ce choix des supporters parisiens de reprendre sa mélodie.

« J’aimerais, et j’adorerais venir chanter pour le PSG un jour »

« Un de mes amis proches travaillait à Paris, en tant que chef. Il adore le football et allait souvent au Parc des Princes pour assister aux matchs. En 2016 ou en 2017, il m’a envoyé une vidéo des supporters du Paris Saint-Germain chantant cette chanson, en me disant : « Veronica, c’est ta chanson, je n’en reviens pas ! » J’ai trouvé ça incroyable. Je suis une grande fan de football, donc forcément j’ai été émerveillée quand mon ami m’a envoyé la vidéo. Je l’ai envoyée à tous mes amis, à mon père, à ma sœur… Entendre autant de personnes, dans ce très grand stade du PSG, chanter toutes ensemble cette mélodie, c’est un rêve devenu réalité. C’est incroyable de ressentir cette ambiance, l’énergie de toutes ces personnes qui chantent cette mélodie dans le stade. (…)Je suis honoré que les fans du PSG aient choisi cette mélodie, c’est incroyable, merci beaucoup. » Dans cette interview, elle explique qu’elle n’a jamais été au Parc des Princes. « Est-ce que vous avez déjà été vous-même au Parc des Princes, voir ça de vos propres yeux ? Non mais j’aimerais, et j’adorerais venir chanter pour le PSG un jour ! C’est une grande équipe, très célèbre dans le monde entier, avec une histoire incroyable. En tant que fan de football, c’est magnifique. C’est ça le sens de la musique : dépasser les frontières. Les temps sont difficiles, c’est donc une excellente occasion de se rassembler autour de la musique, du sport et de l’humanité. »