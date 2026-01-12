La classe de Jonathan Ikoné après son but vainqueur contre le PSG

Ce lundi soir, le PSG a encore une fois été crucifié par l’un de ses anciens joueurs. Jonathan Ikoné a marqué le but de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France du Paris FC.

Le PSG ne remportera pas pour la troisième année consécutive la Coupe de France. La faute à son manque de réalisme devant le but malgré de très nombreuses occasions et à une spécialité pour le club de la capitale, le but d’un ancien du club. Ce lundi soir, c’est Jonathan Ikoné qui a marqué et offert la qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France au Paris FC (0-1). Le titi parisien s’est montré très classe au moment d’évoquer l’exploit de son équipe.

« Ils m’ont tout donné, ils m’ont tout appris »

« Je ne peux pas oublier d’où je viens, bien sûr. Ils m’ont tout donné, ils m’ont tout appris, tout donné. Je suis reconnaissant jusqu’à la fin de ma vie, lance le titi du PSG au micro de beIN SPORTS à l’issue de la qualification du Paris FC au détriment du PSG. Bien sûr que je ne vais jamais célébrer ici, mais je suis super content de marquer et de faire gagner mon équipe. »