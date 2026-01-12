Ikoné
Image : @ligue1

La classe de Jonathan Ikoné après son but vainqueur contre le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 janvier 2026

Ce lundi soir, le PSG a encore une fois été crucifié par l’un de ses anciens joueurs. Jonathan Ikoné a marqué le but de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France du Paris FC.

Le PSG ne remportera pas pour la troisième année consécutive la Coupe de France. La faute à son manque de réalisme devant le but malgré de très nombreuses occasions et à une spécialité pour le club de la capitale, le but d’un ancien du club. Ce lundi soir, c’est Jonathan Ikoné qui a marqué et offert la qualification en huitièmes de finale de la Coupe de France au Paris FC (0-1). Le titi parisien s’est montré très classe au moment d’évoquer l’exploit de son équipe

A lire aussi : Enrique : « Pour gagner dans le football, il faut marquer »

Enrique : « Pour gagner dans le football, il faut marquer »
canalsupporters.com

« Ils m’ont tout donné, ils m’ont tout appris »

« Je ne peux pas oublier d’où je viens, bien sûr. Ils m’ont tout donné, ils m’ont tout appris, tout donné. Je suis reconnaissant jusqu’à la fin de ma vie, lance le titi du PSG au micro de beIN SPORTS à l’issue de la qualification du Paris FC au détriment du PSG. Bien sûr que je ne vais jamais célébrer ici, mais je suis super content de marquer et de faire gagner mon équipe. » 

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 janvier 2026

Articles similaires

Psg

Coupe de France – PSG / PFC – Les notes des joueurs du PSG

13 janvier 2026
Enrique

Enrique : « Pour gagner dans le football, il faut marquer »

12 janvier 2026
Gonçalo ramos

La colère de Gonçalo Ramos après la défaite du PSG contre le PFC

12 janvier 2026
Vitinha

CdF – Puni par son manque de réalisme, le PSG est éliminé par le PFC

12 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page