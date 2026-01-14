Luis enrique al khelaifi campos

La classe des dirigeants du PSG envers le Paris FC

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 janvier 2026

Lundi soir, le PSG s’est incliné en 16es de finale de la Coupe de France contre le Paris FC. Les dirigeants parisiens ont été fair-play à l’issue de ce derby parisien.

Une semaine après avoir remporté le premier derby parisien (2-1), le PSG retrouvait le Paris FC lundi soir en seizièmes de finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG a pêché dans la finition et a vu Jonathan Ikoné le crucifier et le destituer de son titre à l’entame des quinze dernières minutes de la rencontre (0-1). À l’issue de la rencontre, les dirigeants des champions d’Europe se sont montrés fair-play, comme l’a expliqué Pierre Ferracci, le président du Paris FC

Zabarnyi après la défaite face au PFC : « On va devoir l’accepter, l’analyser, et passer à autre chose »
canalsupporters.com

« Nasser (al-Khelaïfi) n’était pas au match mais il m’a envoyé un message de félicitations. Campos (conseiller sportif du PSG) et Melero(directeur général) nous ont félicités aussi, même s’ils étaient déçus, comme Sarkozy… Mais on a des rapports corrects et de qualité avec le PSG, assure Pierre Ferracci dans une interview accordée au Parisien. Il n’y a pas de sujet avec ça. Maintenant, ils ont le championnat et la Ligue des champions pour se rattraper. »

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas14 janvier 2026

Articles similaires

PSG Youth League

Le PSG dans le top 3 des meilleurs clubs formateurs d’Europe

14 janvier 2026
Vitinha luis enrique

Les louanges de Vitinha envers Luis Enrique : « C’est un génie »

14 janvier 2026
ICI C'EST PARIS MUSIC LAB

Le PSG lance un laboratoire de création musicale, le Ici c’est Paris Music Lab

14 janvier 2026
Eddy Doué

Vers un départ d’Eddy Doué lors de ce mercato hivernal ?

14 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page