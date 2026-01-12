La colère de Gonçalo Ramos après la défaite du PSG contre le PFC

En 16es de finale de la Coupe de France, le PSG s’est incliné, malgré une nette domination, contre le Paris FC après un but de l’ancien Parisien Jonatan Ikoné (0-1).

Double tenant du titre, le PSG affrontait le Paris FC en seizièmes de finale de Coupe de France. Dans un match qu’il a dominé et dans lequel il a eu de nombreuses occasions, le PSG a buté sur le gardien et a manqué de justesse technique devant le but (0-1). Au micro de BeIN Sports, Gonçalo Ramos a pesté contre l’arbitrage et le gain de temps excessif du Paris FC.

« Ils ont fait de l’anti-jeu et l’arbitre n’a rien fait »

« Il y a une équipe qui jouait et l’autre qui ne faisait je ne sais pas quoi. Il faut quand même les féliciter pour la qualification, ils ont joué leur jeu. L’arbitre les a laissé perdre du temps. Ils ont fait de l’anti-jeu et l’arbitre n’a rien fait, il n’a rien dit. Ça a été de l’anti-jeu du début à la fin. Cela ne devrait pas se produire comme ça parce que les arbitres sont là pour appliquer les règles et pour empêcher ce type de jeu. On est là pour jouer. Ce n’est pas très agréable. Le calendrier ? Oui, mais ça ce n’est pas une excuse. On est prêt, on est une équipe de haut niveau. On se prépare tous les jours. La maintenant, c’est fait, il n’y a plus rien à faire. Il y a d’autres compétitions que l’on veut gagner. »