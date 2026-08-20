La Commission des compétitions va statuer sur PSG / Rennes

Alors qu’il devait affronter Rennes au Parc des Princes, le PSG se déplacera au Roazhon Park pour défier les Rennais dimanche soir. La Commission des compétitions de la LFP statuera sur la responsabilité du club parisien et sur le lieu du match retour le 28 août.

La saison 2026-2027 de Ligue 1 commence dès demain. La première journée de championnat devait se conclure au Parc des Princes avec la rencontre entre le PSG et le Stade Rennais. Mais en raison d’une pelouse jugée impraticable, la rencontre a été inversée. Elle se jouera finalement au Roazhon Park. Malgré ce changement, le club breton voudrait également jouer son match retour en mars prochain à domicile, comme c’était prévu lors de la divulgation du calendrier.

Le lieu du match devrait être tranché lors de la réunion

L’Equipe indique que la question de savoir où se déroulera le match retour entre le PSG et le Stade Rennais, programmé en Bretagne le premier week-end de mars (23e journée) sera tranchée par la Commission des Compétitions qui se réunira le vendredi 28 août. « Aussi, la Commission des compétitions de la LFP a-t-elle décidé de convoquer les deux clubs à cette date. Elle examinera le respect des obligations qui incombaient au PSG quant au match du 23 août, et elle statuera sur les conséquences de l’inversion de la rencontre sur la suite du calendrier« , conclut le quotidien sportif.











