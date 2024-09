À la fin du mois d’aout, Kylian Mbappé avait saisi la LFP et l’UEFA pour réclamer 55 millions d’euros de salaires et de primes non versés par le PSG. La commission juridique de la LFP, qui s’est réunie aurait pris sa décision.

Même s’il n’est plus un joueur du PSG, Kylian Mbappé est encore lié au club de la capitale depuis plusieurs semaines. En effet, fin aout, il avait saisi la LFP et l’UEFA pour réclamer 55 millions d’euros de salaires et de primes impayés par le club de la capitale. Hier, la commission juridique de la LFP s’était réuni pour étudier le dossier. Et cette dernière avait conseillé au deux parties une méditation pour ne pas aller jusqu’au tribunal pour régler cette affaire. Une proposition qu’a réfuté le clan du nouveau joueur du Real Madrid. La commission devait rendre son avis sur ce dossier épineux demain. Mais sa décision a été dévoilée par Le Parisien.

A voir aussi : Mbappé : « Bradley Barcola ? Son potentiel est grand »

Elle enjoint le PSG à procéder sous huitaine au versement de la somme demandée

Selon le quotidien francilien, la commission juridique a donné raison à l’international français. Cette dernière, a constaté l’absence de conciliation entre les deux camps et a enjoint « le PSG de procéder sous huitaine au versement des éléments de salaire dus à Kylian Mbappé Lottin, à savoir les salaires et les primes d’éthique dus au titre des mois d’avril, mai et juin 2024, ainsi que l’échéance de la prime de signature due au 29 février 2024. »