La composition des chapeaux pour le tirage au sort de la C1

Ce jeudi soir (18 heures, Canal Plus), le tirage au sort de la Ligue des champions va avoir lieu. Le PSG connaît ses 35 potentiels adversaires.

Tenant du titre, le PSG va tenter de s’offrir une deuxième Ligue des champions lors de cette édition 2025-2026. Ce jeudi, le tirage au sort de la phase de ligue de la plus prestigieuse des compétitions de clubs va avoir lieu. Trente-six clubs seront représentés lors du tirage au sort. Le PSG se place dans le premier chapeau alors que deux autres clubs français seront aussi présents lors de ce tirage, Marseille (pot 3) et Monaco (pot 4).

Deux adversaires de chaque chapeau

Comme la saison dernière, le PSG se verra attribuer huit adversaires, deux de chaque chapeau. Il pourra affronter au maximum deux clubs d’un même pays, comme l’année dernière lorsqu’il avait joué l’Atlético de Madrid et Gérone ou bien encore Manchester City et Arsenal. Malgré les évolutions de la compétition, deux clubs d’un même pays ne peuvent toujours pas s’affronter à ce stade de la compétition. Les Parisiens ne pourront donc pas tomber sur Marseille ou Monaco lors de cette phase de Ligue.

Les chapeaux pour le tirage de la phase de ligue de la Ligue des champions