La composition du PSG pour affronter Quevilly-Rouen

Ce mercredi (12h sur PSG TV Premium et Twitch), le PSG disputera son deuxième et dernier amical face à Quevilly-Rouen au Camp des Loges.

Après une victoire face au Paris FC (2-1) la semaine passée, le PSG continue sa préparation physique avec un deuxième match amical ce mercredi au Camp des Loges. Et avec effectif amoindri en raison du retour tardif des Mondialistes, Christophe Galtier a fait tourner.

Trois Titis au coup d’envoi

Gigio Donnarumma sera présent dans les buts. De son côté, El Chadaille Bitshiabu enchaîne aux côtés de Sergio Ramos, tandis que Juan Bernat et Nordi Mukiele occupent sur les couloirs défensifs. Dans le milieu à trois, Marco Verratti porte le brassard de capitaine et sera accompagné par Renato Sanches et Fabian Ruiz. En attaque, deux Titis du PSG accompagneront Hugo Ekitike, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni. De retour à l’entraînement ce mercredi, Kylian Mbappé n’est logiquement pas sur la feuille de match au même titre que les autres Mondialistes Keylor Navas, Vitinha, Pablo Sarabia et Carlos Soler.

Les compositions officielles