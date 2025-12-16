La concurrence de retour au poste de gardien au PSG ?

En l’absence de Lucas Chevalier, Matvey Safonov a brillé dans les buts du PSG. Ses trois bons matches, peuvent-ils relancer la concurrence chez les gardiens ?

L’été dernier, le PSG a décidé de s’offrir les services de Lucas Chevalier pour son poste de gardien. Depuis le début de la saison, l’ancien Lillois avait joué l’intégralité des rencontres du club de la capitale. Auteur de quelques erreurs, certains demandaient à ce que Matvey Safonov joue quelques matches. Après sa blessure à la cheville contre Monaco, l’international français a dû déclarer forfait pour les trois derniers matches du PSG. Matvey Safonov a joué ces trois rencontres, et a été performant. RMC Sport se demande si les prestations du gardien russe peuvent relancer la concurrence à ce poste.

Aucune hiérarchie n’a été fixée

Le média sportif indique qu’aux yeux du staff du PSG, Matvey Safonov a marqué des points mais surtout ses performances viennent confirmer la rigueur qu’il s’impose au quotidien. « Au Campus PSG, même relégué au second plan depuis le début de la saison, il reste très apprécié et se montre très impliqué avec les entraîneurs des gardiens Borja Alvarez et Nicolas Cousin. Safonov sait pertinemment qu’il vit une fin d’année décisive mais il tient à diffuser en permanence des ondes positives. Un comportement qui favorise une concurrence saine aujourd’hui avec Lucas Chevalier. L’ambiance entre les trois portiers parisiens, avec Renato Marin, reste très bonne. » Au club, on explique en ce mois de décembre qu’aucune hiérarchie n’a été fixée chez les gardiens. Certes Lucas Chevalier a disputé 14 matchs de championnat sur 16, mais la concurrence à ce poste existe. Par conséquent, le portier le plus en forme et le plus performant sera toujours celui qui débute un match. Mais une chose est sûre, Luis Enrique est prêt à défendre coûte que coûte sa dernière recrue dans les cages parisiennes. Et cela malgré quelques interventions maladroites et un début de saison en dents de scie, assure RMC Sport. Preuve que l’état de forme prédomine, Lucas Chevalier devrait faire son retour comme titulaire ce mercredi soir à Doha contre Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale. Renato Marin pourrait, lui, avoir du temps de jeu lors du match de Coupe de France face au Vendée Fontenay Foot, conclut le média sportif.