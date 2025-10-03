Joao neves
La convocation de Joao Neves avec le Portugal frustre le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2025

Blessé contre l’Atalanta et pas encore de retour sur les terrains avec le PSG, Joao Neves a été convoqué avec le Portugal, ce qui a surpris le PSG.

Le PSG va voir un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce sera le cas de ses quatre joueurs portugais, Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et Joao Neves. Le dernier cité, blessé aux ischios-jambiers contre l’Atalanta Bergame, le milieu de terrain n’a pas rejoué avec le PSG depuis le 17 septembre.

Il a déclaré forfait au dernier moment avant le Barça

Il aurait pu faire son retour contre le FC Barcelone mercredi soir. Annoncé titulaire, il avait déclaré forfait à la dernière minute après des mauvaises sensations lors de l’échauffement. Malgré cette longue absence, le numéro 87 du PSG a été convoqué par Roberto Martinez pour les matches du Portugal contre l’Irlande et la Hongrie lors de la trêve internationale. Une convocation avec le Portugal qui a amené un sentiment de frustration au sein du PSG, selon les informations de Record. Ce choix de convoquer le milieu de terrain a surpris le PSG, conclut le quotidien sportif portugais. 

