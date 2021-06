La Copa America aura bien lieu au Brésil à compter du 13 juin malgré la situation sanitaire catastrophique et les alertes des épidémiologistes, le président d’extrême droite Jair Bolsonaro l’a confirmé. Hier, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, avait déclaré en conférence de presse que le Brésil “n’était pas l’endroit idéal” pour jouer la Copa America avant d’ajouter : “Nous sommes dans l’incertitude et l’inquiétude, comme tout le monde.” Le tournoi reporté en 2020 se jouera donc au Brésil, et le programme a été dévoilé par le CONMEBOL.

Le programme officiel de la Copa América

14 juin : Argentine-Chili et Paraguay-Bolivie

: Argentine-Chili et Paraguay-Bolivie 17 juin : Brésil-Pérou et Colombie-Venezuela

: Brésil-Pérou et Colombie-Venezuela 18 juin : Chile-Bolivie et Argentine-Uruguay

: Chile-Bolivie et Argentine-Uruguay 20 juin : Venezuela-Equateur et Colombie-Pérou

: Venezuela-Equateur et Colombie-Pérou 21 juin : Uruguay-Chili et Argentine-Paraguay

: Uruguay-Chili et Argentine-Paraguay 23 juin : Brésil-Colombie et Equateur-Pérou

: Brésil-Colombie et Equateur-Pérou 24 juin : Bolivie-Uruguay et Chili-Paraguay

: Bolivie-Uruguay et Chili-Paraguay 27 juin : Brésil-Equateur et Venezuela-Pérou

: Brésil-Equateur et Venezuela-Pérou 28 juin: Uruguay-Paraguay et Bolivie-Argentine

Après la phase de groupes, les quarts de finale se joueront les 2 et 3 juillet, les demi-finales les 5 et 6 juillet. La finale aura lieu le 10 juillet et le match pour les troisième et quatrième places le 9 juillet. Avant la Copa America (14 juin-10 juillet), les sélections Sud-Américaines vont jouer deux matches dans le cadre des Eliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le Brésil affrontera l’Equateur (5 juin à 2h30 en France) et le Paraguay (9 juin à 2h30 en France). Neymar et Marquinhos seront concernés par ces rencontres. Pour l’Argentine de Leandro Paredes et Angel Di Maria ce sera le Chili (demain à 2h00 en France) et la Colombie (9 juin à 1h00 en France).