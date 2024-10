La Corée du Sud de Kang-in Lee s’impose contre la Jordanie

La deuxième trêve internationale de la saison 2024-2025 bat actuellement son plein. Lee Kang-in a été convoqué avec la Corée du Sud. Le numéro 19 du PSG a participé à la victoire de sa sélection contre la Jordanie.

Auteur d’un bon début de saison sous le maillot du PSG, Lee Kang-in a été sans surprise convoqué avec la Corée du Sud pour participer à deux matches de qualifications à la Coupe du monde 2026. Ce jeudi après-midi, les Coréens affrontaient la Jordanie dans le cadre du troisième match du troisième tour des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026 zone Asie.

Il a joué pratiquement tout le match

Le numéro 19 du PSG était titulaire dans le couloir droit du 4-1-4-1 de la Corée du Sud. Les Coréens, qui avaient concédé le nul contre la Palestine (0-0) et s’étaient imposés contre Oman (1-3) lors de la trêve de septembre, voulaient s’imposer contre les Jordaniens pour provisoirement prendre la tête de leur groupe. Et c’est chose faite. Dans une rencontre qu’elle a plutôt dominée, la Corée du Sud s’est imposée grâce à des buts de Jae-Sung Lee (39e) et Hyeon-Gyu Oh (69e). Avec ce succès (2-0), les Coréens prennent provisoirement la tête de leur groupe en attendant le résultat de l’Irak. Ce dernier, qui sera l’adversaire des Coréens mardi (13 heures). Titulaire, le joueur du PSG a joué 90 minutes avant d’être remplacé par Seung-Ho Paik.