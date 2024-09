Ce jeudi après-midi, la Corée du Sud affrontait la Palestine pour le compte du troisième tour des Éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Les coéquipiers du numéro 19 du PSG, Lee Kang-in, n’ont pas réussi à l’emporter.

Pour retrouver le PSG, il faudra attendre le 14 septembre prochain et la réception de Brest – au Parc des Princes – pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Actuellement, on est en pleine trêve internationale. Cette dernière concerne Lee Kang-in. Le numéro 19 du PSG a été convoqué par le sélectionneur de la Corée du Sud, Myung-bo Hong, pour participer aux matches des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre la Palestine et Oman.

L’un des plus dangereux sur le terrain

Ce jeudi, le milieu polyvalent du PSG était titulaire lors de la rencontre contre la Palestine. Dans une rencontre totalement dominée par les Coréens, les coéquipiers de l’ancien de Majorque ont pêché dans le dernier geste, malgré de très nombreuses occasions, n’arrivant pas à tromper la vigilance du gardien palestinien (0-0). Titulaire, Lee Kang-in a joué l’intégralité de la rencontre. Il a été l’un des meilleurs coréens dans cette rencontre, créant des décalages, offrant de belles possibilités de frappes à ses coéquipiers se procurant même une très belle occasion en pénétrant dans la surface adverse mais voyant sa tentative sur le côté droit de la surface palestinienne être repoussée par le gardien. Les Coréens devront s’imposer contre Oman mardi pour se relancer dans ces Éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.