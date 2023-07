La cote de popularité de Kylian Mbappé en berne

Toujours bien placé au sein des différents sondages de popularité dans l’Hexagone, Kylian Mbappé connaît un déclin notable à ce niveau aujourd’hui.

Alors qu’il a pris une nouvelle envergure dans le projet parisien depuis sa prolongation il y a un an de cela, Kylian Mbappé a également passé un cap symbolique du côté de l’Équipe de France. Consécutivement à l’annonce de la retraite d’Hugo Lloris, KM7 a en effet hérité du brassard de capitaine. Dans l’opinion publique, il jouit, en outre, d’une belle image, et notamment pour la jeune génération.

À voir aussi : Mercato – Dortmund en pince sérieusement pour Warren Zaïre-Emery

🚨 BREAKING : Mauro Icardi devait s’engager avec Galatasaray !

Le PSG et le club turc sont entrés dans les derniers détails d'un transfert estimé à 10 M€ 🔥🇦🇷



[L’Équipe] pic.twitter.com/3iAP32zlrE — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 9, 2023

Des chiffres en baisse pour Kylian Mbappé

Au cours des dernières années, Kylian Mbappé a toujours très bien figuré au sein des divers sondages de popularité publiés. Mais cette fois-ci, un changement est à noter. La cote de popularité de Kylian Mbappé a ainsi connu une baisse significative. Dans un sondage Odoxa révélé ce dimanche pour RTL et Winamax, on observe que 70% des Français le trouvent sympathique, soit dix points de moins qu’en 2019. Il parait, en outre, bien moins humble qu’il y a quatre ans de cela : 45% (moins 21) et moins charismatique : 57% (moins 9). Si certains observateurs jugent qu’il outrepasse quelque peu son rôle par moment, 65% estimant qu’il n’était pas dans son rôle de prendre position dans le tragique épisode Nahel, 63% des personnes interrogées gardent toutefois un sentiment positif à son égard. Il est le troisième sportif favori des Français. Kylian Mbappé est supplanté par Teddy Riner (89%) et Tony Parker (87%).