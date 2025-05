La Coupe du monde des clubs, sa progression, Luis Enrique… Dembélé se confie

Devenu le leader du PSG, Ousmane Dembélé s’est métamorphosé cette saison. Et à moins d’un mois de la Coupe du monde des clubs, le numéro 10 parisien s’est confié dans un entretien au site de la FIFA.

Le PSG dispute une fin de saison 2024-2025 chargée et haletante. En plus des deux finales à disputer dans les dix jours à venir (Stade de Reims en Coupe de France et l’Inter Milan en Ligue des champions), le club de la capitale fait partie des 32 équipes présentes pour le nouveau format de la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet. Et à moins d’un mois du début de la compétition, le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé, s’est confié au site officiel de la FIFA. L’attaquant de 28 ans a affiché ses objectifs dans cette compétition et est également revenu sur sa métamorphose cette saison. Extraits choisis.

Est-il impatient de disputer cette Coupe du monde des Clubs ?

« Oui. En plus, c’est aux États-Unis, un très beau pays. Je pense que cette Coupe du Monde des Clubs va être exceptionnelle, juste avant la grande Coupe du Monde pour les pays. Je pense que ça va être une Coupe du Monde des Clubs énorme et on a hâte d’y être. »

Un attrait d’avoir autant de clubs de plusieurs pays différents

« Oui, c’est ça. Je pense que ça va être un mélange de footballs différents, que ce soit Botafogo dans notre poule… On connaît un peu plus l’Atlético de Madrid, mais on n’a jamais joué Seattle. Ça va être un football différent. On a hâte d’y être et d’affronter ce genre d’équipe. »

Les objectifs du PSG dans cette compétition

« Comme on se l’est dit en début de saison, on va essayer de remporter tous les trophées. Après, on sait que c’est difficile, il y a de très belles équipes dans cette compétition. On sait que ce premier match va être décisif. On va essayer de tout donner pour remporter ce trophée. »

Comment explique-t-il ses progrès ?

« Comme je l’ai dit assez souvent, c’est plutôt un travail d’équipe. L’équipe m’aide énormément à marquer des buts, à faire des passes décisives. On progresse de match en match, et je pense que si ma saison est réussie, c’est aussi grâce au collectif. C’est grâce à l’équipe que j’ai cette forme-là. Le plus grand objectif, c’est de gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Les titres individuels sont juste un bonus pour moi. »

A-t-il le sentiment d’être à son apogée ?

« Je ne sais pas si je suis à mon apogée, je pense que je peux encore m’améliorer et l’équipe aussi. Mais, oui, je sens que je fais une bonne saison, je suis beaucoup plus décisif. C’est dû à mon repositionnement. »

L’importance de Luis Enrique dans sa métamorphose

« Le coach a toujours eu confiance en moi depuis le jour où je suis arrivé au Paris Saint-Germain. On s’est parlé au téléphone avant que je signe au club. Il m’a dit ce qu’il voulait faire de moi en tant que joueur. J’ai toute sa confiance et j’essaie de la lui redonner sur le terrain. »