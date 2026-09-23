La Cour de cassation confirme le renvoi en procès d’Achraf Hakimi

Le procès d’Achraf Hakimi pour viol aura bien lieu. Le recours formé par Hakimi il y a quelques semaines a été rejeté et le procès aura bien lieu pour le Marocain.

Alors qu’il a toujours réfuté les accusations de viol à son encontre, Achraf Hakimi sera bien jugé lors d’un procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. La Cour de cassation a confirmé le renvoi en procès pour viol devant la cour criminelle départementale de l’international marocain, comme l’a appris l’AFP auprès d’une source judiciaire.

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Une information confirmée par l’avocat de la plaignante, Bertrand Périer, dans un communiqué : « La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’Achraf Hakimi, jugeant qu’aucun moyen sérieux n’était de nature à permettre son admission, conformément à l’avis du rapporteur et aux conclusions de l’avocat général. » Dans ce même communiqué, l’avocate de la partie civile s’est également exprimée : « Après trois ans et demi de combat judiciaire, après avoir été calomniée et traînée dans la boue par la défense d’Achraf Hakimi, ma cliente est déterminée à obtenir justice, elle se battra jusqu’au bout. »

Suite à cette information, l’avocate d’Achraf Hakimi, Me Fanny Colin, a réagi : « Les faits reprochés à Achraf Hakimi, et qu’il conteste fermement depuis le premier jour, n’ont pas été examinés par la Cour de cassation. Ils le seront lors du procès au cours duquel l’ensemble des éléments en défense de Monsieur Achraf Hakimi seront publiquement et contradictoirement présentés. Sur le fond, il pourra en particulier être débattu des graves obstructions de la partie civile à la manifestation de la vérité (dissimulation des messages évoquant le projet de ‘dépouiller’ Monsieur Hakimi, refus de communiquer le nom d’un témoin clé, refus des examens médicaux qui auraient permis d’innocenter Monsieur Hakimi, refus de permettre l’exploitation de son téléphone, etc.) Monsieur Hakimi, qui n’a rien à cacher, a pour sa part pleinement collaboré avec les autorités policière et judiciaire et continuera à le faire à l’occasion du procès à venir. »

De son côté, le PSG a également réagi auprès du Parisien : « Achraf Hakimi a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et demeure à ce jour présumé innocent. Le Club veille à préserver pour son joueur un environnement de travail serein, respectueux et conforme aux principes fondamentaux du droit. ⁠⁠Par ailleurs, le Club rappelle son engagement constant et sans ambiguïté dans la lutte contre toutes les formes de violences, et notamment les violences sexuelles. »