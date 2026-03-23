La course au titre se poursuit, une lutte féroce pour la qualification à la LDC… Les résultats de la 27e journée de Ligue 1

Grâce à sa victoire face à l’OGC Nice, le PSG restera en tête de la Ligue 1 pendant cette trêve internationale. En revanche, la lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions sera intense.

Après sa double confrontation face à Chelsea (5-2, 3-0, 8-2 au score cumulé), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 27e journée de championnat. Deux semaines après sa défaite à domicile contre l’AS Monaco (1-3), l’équipe de Luis Enrique ne devait pas se manquer, d’autant plus que le RC Lens lui avait pris sa première place suite à son large succès face à Angers (5-1). Mais les Rouge & Bleu ne se sont pas manqués, s’imposant 4-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Avec 60 points et un match en moins, soit une unité d’avance sur les Sang & Or, le champion de France en titre conserve son fauteuil de leader à l’issue de ce week-end.

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Dans les autres résultats marquants de la journée, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se sont inclinés à domicile, respectivement face au LOSC (1-2) et à l’AS Monaco (1-2). Avec ces résultats, la lutte se qualifier pour la prochaine Ligue des champions s’annonce féroce. En effet, seuls cinq points séparent la troisième et la septième place au classement, occupée par le Stade Rennais, qui n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (0-0) face à la lanterne rouge, le FC Metz. Prochain adversaire du PSG au retour de la trêve, le Toulouse FC s’est imposé sur la plus petite des marges face au FC Lorient (1-0).

Pour la première de Vahid Halilhodzic sur le banc, le FC Nantes a subi une défaite sur le gong contre le RC Strasbourg (2-3). De son côté, Antoine Kombouaré réussit son opération maintien avec le Paris FC et compte désormais neuf points d’avance sur la place de barragiste suite à son succès face au Havre (3-2). L’AJ Auxerre a, quant à elle, réalisé la belle performance du week-end. Pourtant réduite à dix dès la 5e minute, l’AJA a giflé le Stade Brestois (3-0).

Les résultats de la 27e journée de Ligue 1

RC Lens / Angers SCO (5-1)

Toulouse FC / FC Lorient (1-0)

AJ Auxerre / Stade Brestois (3-0)

OGC Nice / Paris Saint-Germain (0-4)

Olympique Lyonnais / AS Monaco (1-2)

Olympique de Marseille / LOSC (1-2)

Paris FC / Le Havre (3-2)

Stade Rennais / FC Metz (0-0)

FC Nantes / RC Strasbourg (2-3)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 60 pts (+36 / 1 match en moins) RC Lens – 59 pts (+30) Olympique de Marseille – 49 pts (+19) Olympique Lyonnais – 47 pts (+12) LOSC – 47 pts (+8) AS Monaco – 46 pts (+9) Stade Rennais – 44 pts (+6) RC Strasbourg – 40 pts (+10) Toulouse FC – 37 pts (+6) FC Lorient – 37 pts (-4) Stade Brestois – 36 pts (-5) Angers SCO – 32 pts (-13) Paris FC – 31 pts (-11) Le Havre – 27 pts (-13) OGC Nice – 27 pts (-20) AJ Auxerre – 22 pts (-14) FC Nantes – 17 pts (-21 / 1 match en moins) FC Metz – 14 pts (-35)

Le programme de la 28e journée de Ligue 1

Vendredi 3 avril Paris Saint-Germain / Toulouse FC (20h45 sur Ligue 1+)

Samedi 4 avril RC Strasbourg / OGC Nice (17h00 sur beIN SPORTS 1) Stade Brestois / Stade Rennais (19h00 sur Ligue 1+) LOSC / RC Lens (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 5 avril Angers SCO / Olympique Lyonnais (15h00 sur Ligue 1+) FC Metz / FC Nantes (17h15 sur Ligue 1+) FC Lorient / Paris FC (17h15 sur Ligue 1+) Le Havre / AJ Auxerre (17h15 sur Ligue 1+) AS Monaco / Olympique de Marseille (20h45 sur Ligue 1+)



4 buts et 3 points face à Nice ! 👏 pic.twitter.com/eJfZHsJfSb — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2026