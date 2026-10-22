La date de la finale de la Coupe Intercontinentale dévoilée

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite, le PSG est qualifié pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Cette rencontre se déroulera lors du mois de décembre.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3), le PSG a été qualifié en finale de deux autres compétitions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. La première, il l’a remportée durant le mois d’août avec sa victoire contre Aston Villa (2-1), qui avait remporté la Ligue Europa. La deuxième, il ne connaissait ni son adversaire, ni le lieu de cette dernière, ni la date. Ce jeudi soir, deux interrogations ont été levées, celles de la date et du lieu de cette finale de la Coupe Intercontinentale.

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Une rencontre qui se jouera au Qatar

Tenant du titre, après son succès en décembre dernier contre Flamengo lors de la séance de tirs au but où Matvey Safonov avait brillé avec quatre parades (1-1, 2 t.a.b. à 3), le PSG défendra son titre le 16 décembre prochain au stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan, au Qatar. L’horaire de cette finale n’a pas encore été communiqué. Le PSG attend désormais son adversaire. Ce dernier sera décidé lors d’un mi-tournoi. Le club mexicain du Deportivo Toluca, champion d’Amérique du Nord, affrontera le champion de la Copa Libertadores, qui opposera Palmeiras à Flamengo ou Estudiantes, qui s’affrontent demain soir, le 28 novembre prochain, pour la Coupe du Derby des Amériques, le mercredi 9 décembre prochain. Le vainqueur de cette affiche rencontrera le club sud-africain des Mamelodi Sundowns le 12 décembre.