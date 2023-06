Si la saison 2023-2024 débute dans quelques jours, le PSG n’a toujours pas réglé la question de l’entraîneur. De quoi perturber la reprise de l’entraînement des Parisiens.

Après une saison 2022-2023 morose, conclue malgré tout par un 11e titre historique de champion de France, le PSG veut partir sur de nouvelles bases pour l’exercice à venir. Pour cela, le club parisien va dans un premier temps changer de coach. Mais la lenteur des négociations pour le départ de Christophe Galtier ralentit de nombreux dossiers. En effet, Luis Enrique doit toujours patienter avant de devenir officiellement le nouvel entraîneur des Rouge & Bleu.

Une reprise décalée au 10 juillet ?

Ce manque de clarté n’est pas sans conséquence et notamment sur la date de reprise de l’entraînement de l’équipe professionnelle. Et à ce jour, elle n’a toujours pas été officiellement communiquée. Dans un premier temps, la date du 4 juillet avait été évoquée, soit mardi prochain. Mais depuis, la date a changé plusieurs fois « et, désormais, certaines sources internes au club parlent du 10 », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Il y a eu le 4, le 6, le 10, on ne sait pas », regrette notamment un employé du PSG. Ce flou autour de l’entraîneur perturbe donc l’organisation générale, « mais cela ne devrait pas encore être trop préjudiciable puisqu’à la reprise, la grande majorité des Parisiens seront encore en vacances après les matches internationaux du mois de juin », rappelle L’E. À ce jour, le PSG est le seul club de Ligue 1 à ne pas avoir communiqué sa date de reprise.

Les dates de reprise des clubs de Ligue 1