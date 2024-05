La date de reprise des Parisiens connue

C’est officiel, le PSG est désormais en vacances après son succès face à l’OL en finale de la Coupe de France (2-1) et on connaît (déjà) la date de retour à l’entraînement.

Quelle saison pour le PSG ! Auteur d’un triplé national, avec le gain du Trophée des Champions, le titre de champion de France et de la Coupe de France, c’est maintenant l’heure du repos… même si la plupart des joueurs seront avec leur sélection à l’Euro, à la Copa America ou encore aux Jeux Olympiques. Cette fameuse pause estivale devrait être de 1 mois et 19 jours selon Le Parisien. Le quotidien régional révèle que le retour à l’entrainement du Paris Saint-Germain devrait être le 15 juillet prochain. La traditionnelle batterie de tests physiques et médicaux devrait être au programme de la reprise.

Kimpembe de retour et attendu

Parmi les joueurs qui devraient être présents au 15 juillet, on pourra retrouver Marco Asensio, Carlos Soler et Arnau Tenas qui n’ont pas été appelés avec la Roja pour disputer l’Euro. Les retours de prêt de Renato Sanches, Cher Ndour ou encore Colin Dagba. Enfin, Le Parisien explique que Presnel Kimpembe – qui a repris l’entraînement collectif la semaine passée – est aussi attendu pour cette reprise. L’international devrait retrouver dans le même temps la compétition officielle.

Par ailleurs, pour les internationaux concernés par le Championnat d’Europe ou la Copa America, la date de reprise de l’entraînement sera fixée de manière individuelle, en fonction de la fin des compétitions de chacun, comme ce qui fût le cas la saison dernière.