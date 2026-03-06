La date du choc entre le RC Lens et le PSG dévoilée
Cette saison, le PSG a un concurrent dans la course au titre, le RC Lens. Le choc entre les deux premiers du championnat, lors de la 29e journée, a été programmé.
Cette saison, le titre de Ligue 1 devrait se jouer entre le PSG, quadruple tenant du titre, et le RC Lens. Le club de la capitale est actuellement leader avec quatre points d’avance. En cas de victoire ce soir sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco, les Parisiens prendraient provisoirement sept points d’avance en tête du championnat. Les deux équipes doivent encore s’affronter une fois cette saison, lors de la 29e journée.
Placé entre deux possibles quarts de finale de la Ligue des champions
Ce vendredi après-midi, la LFP a dévoilé la date de ce choc qui pourrait dicter le titre de champion de France. Le PSG se déplacera à Lens le samedi 11 avril prochain à 17 heures. Cette rencontre sera diffusée sur beIN SPORTS 1. Ce choc pourrait se tenir entre les deux quarts de finale de la Ligue des champions, si le PSG arrive à se défaire de Chelsea lors des huitièmes de finale, qui se dérouleront les 11 et 17 mars.
Le programme de la 29e journée de Ligue 1
- Vendredi 10 avril 2026 à 20h45 sur Ligue 1+
- Olympique de Marseille – FC Metz
- Samedi 11 avril 2026 à 17h00 sur
beIN SPORTS 1
- RC Lens – Paris Saint-Germain
- Samedi 11 avril 2026 à 19h00 sur
Ligue 1+
- AJ Auxerre – FC Nantes
- Samedi 11 avril 2026 à 21h05 sur
Ligue 1+
- Stade Rennais FC – Angers SCO
- Dimanche 12 avril 2026 à 15h00 sur
Ligue 1+
- Paris FC – AS Monaco
- Dimanche 12 avril 2026 à 17h15 sur
Ligue 1+
- Toulouse FC – LOSC Lille
- Stade Brestois 29 – RC Strasbourg Alsace
- OGC Nice – Havre AC
- Dimanche 12 avril 2026 à 20h45 sur
Ligue 1+
- Olympique Lyonnais – FC Lorient