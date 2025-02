La date du quart de finale contre le Stade Briochin dévoilée

Hier soir, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, le PSG a hérité du Stade Briochin. Cette rencontre, contre l’équipe de National 2, a été programmée.

Vainqueur du Mans en huitièmes de finale de la Coupe de France mardi soir grâce à des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la doyenne des compétitions en France. Les Parisiens ont découvert leur adversaire à ce stade de la compétition hier soir lors du tirage au sort. Et ils ont hérité du petit poucet de la Coupe de France, le Stade Briochin, pensionnaire de National 2.

A voir aussi : CdF – « On joue la meilleure équipe française du 21e siècle », la joie du Stade Briochin après avoir tiré le PSG

Entre deux matches de Ligue 1

Ce vendredi, la programmation de cette rencontre a été dévoilée. Le PSG se déplacera, on ne sait pas encore dans quel stade, le 26 février prochain. Le match débutera à 21h10 et sera diffusé sur France 3 et BeIN Sports 1. Ce dernier se déroulera entre deux chocs de Ligue 1, le déplacement à Lyon pour le compte de la 23e journée de championnat, qui n’a pas encore été programmé, et la réception – au Parc des Princes – de Lille dans le cadre de la 24e journée, qui n’a pas aussi été programmée.