La décision de Lucas Hernandez pour son futur imminente ?

Cet été, le PSG souhaiterait renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, il pisterait Lucas Hernandez. Ce dossier pourrait être rapidement bouclé.

Même si Milan Skriniar doit rejoindre le PSG à l’issue de son contrat à l’Inter Milan, le PSG ne compte pas s’arrêter là dans le recrutement en défense centrale. Avec le départ de Sergio Ramos et l’état de santé de Presnel Kimpembe, le PSG commencerait la saison avec Marquinhos, Skriniar et El Chaidaille Bitshiabu comme spécialiste de ce poste. Dans cette optique, il pisterait Lucas Hernandez. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le Bayern Munich, l’international français ne serait pas contre une nouvelle aventure après quatre ans en Bavière. Et il ne serait pas contre une arrivée au PSG.

Le Bayern ne veut pas le voir partir libre la saison prochaine

Ce mercredi, Bild fait un point sur le dossier. Le quotidien allemand explique que l’ancien de l’Atlético de Madrid aurait rencontré sa direction hier à Säbener Straße. Et selon le média, une décision finale imminente est attendue assez rapidement. Le champion d’Allemagne ne compte pas voir le champion du monde 2018 partir libre à la fin de son contrat dans deux ans et souhaite donc une décision claire dès maintenant. Soit Lucas Hernandez prolonge son contrat soit le Bayern Munich le vendra cet été. Un dossier qui devrait donc s’accélérer dans les prochains jours.