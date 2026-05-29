La déclaration d’amour de Marquinhos envers Dembélé et Kvaratskhelia

À la veille de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le défenseur et capitaine du PSG, Marquinhos, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, le 30 mai à Budapest. Une rencontre qui peut faire entrer le club de la capitale dans la légende, un an après sa première victoire en C1. À la veille de cette finale, le défenseur parisien, Marquinhos, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

À lire aussi : Un nouveau joli jackpot financier pour le PSG avec son parcours européen

La motivation des joueurs

« C’est vraiment important d’avoir cette motivation. L’année dernière, on l’a montré sur le terrain, c’est le plus important. Et je crois que cette année c’est ce qu’on a fait et c’est ce que l’on va faire pour cette finale : se donner sur le terrain. Une fois que tu goûtes à cette Ligue des champions, tu as envie de revivre des moments comme ça. Je me rappelle du sentiment et l’émotion du vestiaire après cette finale. Quand on est des compétiteurs, on veut retrouver cette émotion. On doit avoir faim et de la motivation. Des supporters viennent en voiture, des amis, des gens qui viennent de loin pour nous motiver… L’ambition et la faim de remporter ce titre n’ont pas changé depuis l’année dernière. Il y a peut-être encore plus de motivation, car on veut toujours avoir cette émotion. »

Après avoir remporté cette C1, est-il plus relâché dans sa gestion émotionnelle et la préparation

» Je ne pense pas. C’est toujours la même émotion et la même motivation, même si tu as déjà vécu ça. Ce sont des matchs difficiles, avec beaucoup de choses autour. Gérer la pression, ça a encore été ça le discours dans le vestiaire. Il ne faut rien changer, continuer comme ça dans notre préparation et j’ai les mêmes sensations et les mêmes émotions que l’année dernière. »

Les principales forces de Luis Enrique

« Depuis que Luis Enrique est arrivé, il a mis des choses en place, sa philosophie et des stratégies. Tout ce qu’il a mis en place, la majorité a bien marché. C’est comme ça que tu arrives à convaincre un groupe et pas seulement avec les paroles. C’est pour ça qu’on est dans ce moment-là. C’est un entraîneur qui voit très bien les choses, qui n’est pas que tactique mais nous prépare aussi émotionnellement, physiquement et mentalement… C’est un entraîneur très complet. De plus en plus, on voit les choses qu’il nous dit et ça marche. C’est vraiment un entraîneur de très haut niveau et j’espère qu’on va rester encore longtemps au PSG avec lui. »

Les coups de pied arrêtés d’Arsenal

« On les a joués pas mal de fois. On sait combien c’est difficile de jouer cette équipe d’Arsenal. Dans un match, on ne peut pas savoir comment cela va se passer. C’est pour cela qu’il faut être prêt à tout. Notre parcours avec Chelsea, Liverpool, le Bayern… toutes les équipes qui nous ont mis en difficulté sur certains moments, mais on a répondu présent et on a su s’adapter. On ne peut pas savoir, surtout dans une finale, qui peut se jouer dans les détails : savoir défendre, attaquer, contrer, défendre sur coups de pied arrêtés mais aussi attaquer sur coups de pied arrêtés… On est préparés pour tous ces détails. »

Comment trouver un équilibre pour éviter une blessure avant la Coupe du monde ?

« Tu ne peux pas te mettre en danger et lever le pied dans un match comme ça. On parle d’une finale de Ligue des champions, tu ne la joues pas forcément tous les ans. Même si c’est notre deuxième consécutive, c’est très difficile et très dur à jouer. Il y a des joueurs qui travaillent pendant toute leur carrière et n’ont jamais eu cette opportunité de jouer une finale de Ligue des champions. Même s’il y a une Coupe du monde derrière, notre sentiment, notre coeur et notre motivation sont pour ce match-là. Les joueurs doivent savoir séparer les choses. Même si la Coupe du monde est extraordinaire et très importante dans une carrière, une finale de la Ligue des champions est tout aussi importante. Tu dois pouvoir vivre les deux moments. Si tu ne veux pas faire un match à 100 %, c’est encore pire et c’est là que le danger vient. Tu dois être focus et te donner à 100% dans un match comme ça. Je veux gagner et vivre cette émotion de gagner une Ligue des champions. Comme ça, je vais arriver encore plus confiant, heureux et en jambes pour faire une bonne Coupe du monde. »

Son regard sur Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia

« C’est la force de notre équipe, le danger vient de partout. On a des joueurs qui savent tout faire sur le terrain. On a des attaquants qui peuvent jouer au milieu, qui savent défendre, qui ont une bonne entente et une bonne mobilité… C’est ça l’équipe que Luis Enrique a construite. Depuis quelques années, ça marche très bien. On a une équipe complète. Ousmane et Kvara font une saison incroyable. Dans les moments décisifs, ce sont des leaders sur le terrain. Des leaders comme eux, on a besoin de les voir répondre présents dans les moments décisifs de la saison. On est contents de les avoir avec nous. C’est une chance d’avoir des joueurs comme ça, qui se donnent à fond pour un maillot. Je le dis au nom de tous les supporters : ils sont contents de voir des joueurs qui donnent tout sur le terrain. C’est ce qu’ils sont encore en train de faire cette saison. Ce sont deux joueurs qui méritent vraiment d’être mis en avant parce qu’ils font une très belle saison. »