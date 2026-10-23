La délégation du PSG grandement réduite pour la cérémonie du Ballon d’Or

En raison du report du match entre le PSG et l’OL au lundi 26 octobre, la délégation parisienne sera fortement réduite lors de la cérémonie du Ballon d’Or, qui aura lieu le même jour.

Club le plus représenté dans les différentes catégories du Ballon d’Or 2026, le PSG ne pourra pas pleinement profiter de la cérémonie du 26 octobre à Londres. La cause ? Le report du match entre le PSG et l’OL, initialement programmé le dimanche 25 octobre, au lundi 26 octobre à 20h30, en raison des manifestations attendues en France ce week-end. Ainsi, comme la saison passée, lorsque le Classique face à l’OM avait été reporté en raison des inondations dans le Sud, les Rouge & Bleu n’avaient pas pu assister au sacre d’Ousmane Dembélé, qui, blessé, avait pu soulever la récompense suprême à Paris.

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Encore un doute sur la présence de Kvaratskhelia

Et cette situation va une nouvelle fois se reproduire cette année. En effet, comme le rapporte Le Parisien, ce télescopage de calendrier « va contraindre Paris, club le plus représenté, à réduire sa délégation pour Londres. Plus de la moitié des Parisiens en lice devront suivre la cérémonie à distance. » Les joueurs qui disputeront la rencontre face aux Lyonnais pourront suivre depuis le vestiaire l’annonce du vainqueur de l’édition 2026, qui sera dévoilé aux alentours de 22h45. Blessé, Ousmane Dembélé fera bien partie de la délégation parisienne au London Palladium. Il en sera de même pour Nuno Mendes et Marquinhos, également forfaits pour les prochaines semaines. En revanche, un doute plane toujours autour de Khvicha Kvaratskhelia. Gravement blessé au genou, le Géorgien « entame tout juste sa convalescence et doit subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Le joueur est dans l’expectative, attendant certains détails qui lui permettront de déterminer s’il pourra assister ou non à la cérémonie », précise le quotidien francilien.

Nommé pour une deuxième année consécutive au trophée Johan Cruyff, récompensant le meilleur entraîneur, Luis Enrique ne pourra pas assister à la cérémonie. Ce sera également le cas de Matvey Safonov, en lice pour le trophée Yachine, et de Warren Zaïre-Emery, nommé pour le Trophée Kopa. Les six autres Parisiens nommés pour le Ballon d’Or – Achraf Hakimi, Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Ferran Torres – seront logiquement retenus pour le match face à l’OL, qui pourrait voir les Rouge & Bleu être leaders pour la première fois de la saison en cas de succès.