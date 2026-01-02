La difficile demi-saison des joueurs prêtés par le PSG

Lors du mercato estival 2025, le PSG a prêté cinq joueurs (Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanches, Zague et El Hannach). Des prêts peu fructueux pour le moment.

Lors du mercato estival 2025, le PSG s’est séparé de pratiquement tous les joueurs sur lesquels il ne comptait pas. Il y a cinq joueurs, dont Luis Enrique ne comptait pas utiliser lors de cet exercice 2025-2026, qui ont été prêtés. Randal Kolo Muani à Tottenham (sans option d’achat), Gabriel Moscardo à Braga (sans option d’achat), Renato Sanches au Panathinaikos (sans option d’achat), Yoram Zague au FC Copenhague (option d’achat), et Naoufel El Hannach à Montpellier (sans option d’achat). Des prêts qui ne sont pas forcément des réussites lors de cette première partie de saison 2025-2026, à part peut-être pour le dernier cité, qui est un joueur important du club montpelliérain.

Randal Kolo Muani

Prêté lors de la deuxième partie de saison 2024-2025 à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs en Italie (21 matches, 10 buts et trois passes décisives). Alors qu’il voulait rester et que la Juve voulait le conserver, les tergiversations de la Vieille Dame dans les négociations ont énervé le PSG, qui a préféré ne pas donner suite. L’international français sera finalement prêté à Tottenham en toute fin de mercato. En Angleterre, il n’est pas un titulaire indiscutable au début de la saison, avant de se voir éloigner des terrains pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure à la mâchoire. Depuis son retour de blessure, il enchaîne les matches mais n’arrive pas à se montrer décisif devant le but, lui qui n’a marqué que deux buts… face au PSG en 17 matches toutes compétitions confondues. Il garde tout de même la confiance de son entraîneur. Il pourrait enchaîner les matches en deuxième partie de saison, retrouver de la confiance, refaire trembler les filets et convaincre les Spurs ou un autre club de se l’offrir l’été prochain. Affaire à suivre…

Les statistiques de Randal Kolo Muani lors de la première partie de saison : 17 matches toutes compétitions confondues, 11 titularisations, 915 minutes de temps de jeu, deux buts, deux passes décisives

Gabriel Moscardo

Recruté par le PSG durant le mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo n’a jamais encore joué de match officiel avec les Rouge & Bleu. Prêté aux Corinthians pour la deuxième partie de saison en 2023-2024, le milieu de terrain avait ensuite rejoint le Stade de Reims pour emmagasiner du temps de jeu et de l’expérience dans l’optique de se faire une place dans la rotation au sein du PSG. Mais en Champagne, il n’a joué que dix rencontres, notamment en raison de blessures. De retour au PSG l’été dernier, il avait été convoqué pour la Coupe du monde des clubs avant de partir en prêt à Braga. Au Portugal, ce n’est toujours pas une franche réussite, lui qui doit encore faire face à des blessures et qui n’est pas un titulaire dans la tête de son coach. Il a participé à 16 matches toutes compétitions confondues pour 576 minutes de temps de jeu (six titularisations, un but, une passe décisive). S’il ne s’améliore pas, il risque de revenir au PSG et de nouveau être prêté lors de l’exercice suivant.

Les statistiques de Gabriel Moscardo lors de la première partie de saison : 16 matches toutes compétitions confondues pour 576 minutes de temps de jeu, 6 titularisations, un but, une passe décisive

Renato Sanches

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Renato Sanches n’aura joué qu’une saison complète, parsemée par les blessures (27 matches, deux buts). Il sera ensuite prêté à l’AS Roma (2023-2024, 12 matches, un but) et au Benfica (21 matches, un but). Mais lors de ces deux prêts, il a encore une fois été stoppé par les blessures, les deux clubs ne souhaitant pas le conserver. L’été dernier, alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, il est de nouveau prêté au Panathinaikos. Mais en Grèce, c’est une nouvelle saison galère qui se dessine. Convaincu par le coach du Pana, Rui Vitoria, qui l’avait lancé en professionnel, il a vu ce dernier être rapidement remercié. Encore miné par les blessures, il n’a joué que huit matches toutes compétitions confondues. Prometteur à ses débuts au Benfica, Renato Sanches a vu les blessures lui gâcher sa carrière.

Les statistiques de Renato Sanches lors de la première partie de saison : 8 matches toutes compétitions confondues, 4 titularisations, 347 minutes de temps de jeu, une passe décisive

Yoram Zague

Après ses débuts en professionnel au PSG, Yoram Zague a été prêté au FC Copenhague l’été dernier afin de jouer plus régulièrement. Mais au Danemark, il n’est pas un titulaire indiscutable, lui qui n’a joué que 15 matches toutes compétitions confondues. Si son prêt est assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas filtré, pas sûr que ses performances aient pour l’instant convaincu ses dirigeants de le conserver à l’issue de la saison. Il pourrait revenir au PSG, avec qui il a un contrat jusqu’en juin 2028.

Les statistiques de Yoram Zague lors de la première partie de saison : 15 matches toutes compétitions confondues, 5 titularisations, 511 minutes de temps de jeu, deux buts, une passe décisive

Naoufel El Hannach

Formé au PSG, Naoufel El Hannach n’a pas encore eu la chance de jouer avec les professionnels au sein de son club formateur. Apparu à quelques occasions lors de l’entraînement de l’équipe première, il a été prêté à Montpellier, en Ligue 2, l’été dernier pour lancer sa carrière sous les ordres d’un entraîneur qu’il connaît bien, Zoumana Camara, qui l’a coaché chez les jeunes du PSG. En cette première partie de saison, le titi parisien, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, a participé à 15 matches toutes compétitions confondues, pour 12 titularisations, 1065 minutes de temps de jeu.

Les statistiques de Naoufel El Hannach lors de cette première partie de saison : 15 matches toutes compétitions confondues, 12 titularisations, 1065 minutes de temps de jeu





