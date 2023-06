La difficile gestion des retours des joueurs prêtés pour le PSG

L’été dernier, le PSG avait réussi à se débarrasser de l’ensemble de ses indésirables, mais pour la grande majorité, il s’agissait de prêt. La plupart vont revenir. Une difficile gestion de ses joueurs va arriver pour les dirigeants Rouge & Bleu.

Le PSG possède un effectif XXL. La saison dernière, afin de réduire ce dernier, les dirigeants parisiens avaient listé les joueurs dont sur qui ils ne comptaient pas. Ces joueurs ont tous quitté les Rouge & Bleu. Mais pour les trois quarts, ils ont été prêtés. Des prêts qui n’ont pas fonctionné et les joueurs sont donc tous attendus à la reprise de l’entraînement du PSG au début du mois de juillet. Mais les dirigeants espèrent leur trouver un point de chute lors du mercato estival. La problématique, leurs salaires et leurs performances qui seront un frein pour les clubs éventuellement intéressés. Le Parisien indique que l’ambition du PSG est de se débarrasser définitivement de ses indésirables.

Le PSG espère trouver des portes de sortie rapidement

Ces dernières semaines, Luis Campos et Pasquale Sensibile, « qui s’est vu confier depuis cet hiver la mission de suivre les performances des prêtés« , ont beaucoup échangé sur le sujet. Les dirigeants du PSG font savoir que tous les indésirables vont se voir montrer la porte de sortie. « À l’image de ce qui avait été réalisé l’an passé, une cellule d’entraînement distincte sera créée avec la mise en place d’un « loft » pour les joueurs invités à partir« , dévoile le quotidien francilien. Comme la saison dernière, ils s’entraîneront à des horaires différents de leurs coéquipiers. Contrairement au mercato estival 2022, le PSG aimerait se débarrasser rapidement de ses indésirables. « La tâche s’annonce quand même ardue au regard de la longueur de cette liste d’indésirables et de leur rendement durant la saison loin de la capitale. » Mauro Icardi fait partie des exceptions, l’attaquant argentin ayant brillé avec Galatasaray. Le Parisien indique qu’il aimerait rester en Turquie même s’il attend des garanties sportives et un recrutement de qualité pour briller en Champions League, compétition qu’il souhaite disputer avec le club stambouliote. Mais des sources proches du club tempèrent et expliquent que c’est du 50-50. Le champion de Turquie aimerait aussi le conserver et serait prêt à faire des efforts financiers pour le conserver.

D’autres cas épineux

Le quotidien régional explique que Leandro Paredes, malgré une saison délicate à la Juventus Turin, conserve une belle cote sur le marché et risque d’avoir des courtisans cet été. En ce qui concerne Abdou Diallo, malgré une saison où il a très peu joué à Leipzig en raison d’une longue blessure au genou (15 matches, 793 minutes), garde une valeur marchande intéressante (20 millions d’euros). Ce dernier, qui a changé d’agent dernièrement, aimerait quitter le PSG et découvrir une nouvelle expérience à l’étranger. Prêté à Nottingham Forest l’hiver dernier, Keylor Navas devra aussi se trouver un nouveau point de chute. Au PSG, il ne sera que la doublure de Gianluigi Donnarumma. Rôle qu’il ne souhaite pas occuper. Il aimerait poursuivre sa carrière en Angleterre. Les dirigeants parisiens sont d’ailleurs à la recherche d’un gardien numéro 2, après l’accident qui a touché Sergio Rico avance Le Parisien. Les dossiers Julian Draxler et Layvin Kurzawa, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, semblent plus épineux. Mais « les dirigeants parisiens espèrent bien définitivement mettre un terme à leur expérience parisienne avant le 1er septembre« , conclut le quotidien francilien.

