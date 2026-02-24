La difficile gestion du temps de jeu des joueurs stars

Le PSG possède de très nombreux grands joueurs dans son effectif. Et ces derniers veulent jouer tout les matches. Mais la gestion de leur temps de jeu est un casse-tête pour Luis Enrique.

Quand on est joueur de football, on veut jouer l’ensemble des rencontres de la saison. Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a décidé de gérer le temps de jeu de ses joueurs, même les stars, afin qu’ils soient prêts pour les échéances importantes en fin de saison. Mais l’envie des stars de ne jamais couper revêt, pour leurs entraîneurs, un enjeu psychologique et politique, assure L’Equipe. La psychologie des entraîneurs est un élément clé. Avec des entourages de joueurs qui ne facilitent pas toujours les intérêts du club. « Il y a l’agent qui te pousse à jouer, le kiné de confiance, le préparateur physique personnel, souligne un ancien dirigeant du PSG. Ils peuvent « tuer » tout le travail que tu as fait durant la semaine parce qu’ils ne savent rien des charges de travail que le joueur a encaissées », avance le quotidien sportif. À son arrivée au PSG, Bradley Barcola, par exemple, travaillait également en marge du club avec un préparateur missionné par Gestifute, l’agence de Jorge Mendes, avec laquelle il a depuis cessé de collaborer.

À lire aussi : PSG / Monaco – Dembélé et Ruiz poursuivent leurs soins

« Tous les joueurs ont les mêmes droits, mais ils sont traités différemment »

L’Equipe indique qu’au PSG, tous les joueurs sont soumis chaque matin à une « enquête » du team performance. Quatre, cinq questions banales pour s’enquérir de leur humeur, de la qualité de leur sommeil, de leur degré de fatigue… Tous sont logés à la même enseigne mais tous les cas ne se valent pas forcément. Comment expliquer, à l’époque, à Kylian Mbappé ou à Neymar qu’il était dans leur intérêt de souffler ? Même aujourd’hui, Lionel Messi (38 ans) et Cristiano Ronaldo (41 ans) ne veulent toujours pas couper. « Dans le football, il existe un dicton : « Tous les joueurs ont les mêmes droits, mais ils sont traités différemment « , expose Joao Sacramento, l’ancien adjoint de Christophe Galtier à Lille et au PSG. Cela ne signifie pas qu’il existe des privilèges. Cela signifie qu’il existe des responsabilités et un impact différents. Un joueur comme Harry Kane, Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé a un poids stratégique et médiatique supérieur. Mais, contrairement, à ce que beaucoup pensent, gérer ces joueurs est souvent plus simple. Les très grands joueurs ont une obsession : gagner et être décisifs. Et le groupe comprend leur statut. Les coéquipiers veulent jouer avec les meilleurs. Ils savent que leur propre niveau augmente à leurs côtés. Le vestiaire accepte un statut spécial lorsqu’il est justifié par l’impact sur le terrain. Le problème apparaît lorsqu’un joueur veut être traité comme une star sans produire une performance de star. » À Lille comme au PSG, il est arrivé à Galtier et son staff de devoir tempérer certains joueurs, conclut le quotidien sportif.