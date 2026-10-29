La difficile intégration des titis dans l’équipe première du PSG

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Mais très peu de titis arrivent à intégrer l’équipe première du club de la capitale.

Si Luis Enrique a donné sa chance à plusieurs titis depuis son arrivée au PSG durant l’été 2023, la place des jeunes du centre de formation au sein de l’équipe première est limitée. À l’exception peut-être de David Boly, intégré en séances cette saison et dans le groupe contre l’OL lundi (2-0), aucun des vainqueurs parisiens contre Manchester City en Youth League n’est proche de l’équipe première. En cet automne, Warren Zaïre-Emery, déjà lancé avant l’arrivée de Luis Enrique, et Senny Mayulu, peu utilisé ces derniers mois mais héros de la victoire contre Lyon, sont les rares titis « rescapés », lance L’Equipe. Blessé l’an dernier et rarement intégré au groupe cette saison, Quentin Ndjantou (19 ans) a fait un retour remarqué lundi. Ibrahim Mbaye, longtemps symbole du centre de formation, a, lui, été transféré à Aston Villa cet été. La série de blessures actuelle chez les pros (Dembélé, Kvaratskhelia…) pourrait ouvrir des opportunités à court terme, mais le rêve d’une équipe majoritairement constituée de joueurs issus de la formation, initié à l’arrivée des Qatariens en 2011, n’a jamais semblé si lointain, assure le quotidien sportif.

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Les échanges entre le staff de l’équipe première et leurs homologues sont jugés irréguliers

À l’issue de la victoire du PSG contre Lyon (2-0) durant laquelle Senny Mayulu a marqué et Quentin Ndjantou a été passeur décisif, Luis Enrique a évoqué l’intégration des titis parisiens à l’équipe première. « Ils méritent de jouer plus mais la concurrence est forte. Quentin Ndjantou, c’est une Formule 1. Senny Mayulu, même chose. Les joueurs formés au PSG, c’est important en tant que club de les avoir. Ils ont montré qu’ils ont besoin de plus de minutes, je chercherai à leur en donner. » C’est précisément la place laissée à ces jeunes dans ce groupe ultra-concurrentiel qui interroge aujourd’hui. Le technicien a régulièrement montré qu’il savait puiser dans le réservoir. Après le recrutement de Dro Fernandez (18 ans) l’hiver dernier, les offensives cet été vers le Lyonnais Adil Hamdani (17 ans) et le Montpelliérain Lacine Megnan (16 ans) ont envoyé le message clair au centre : le club était prêt à aller chercher de jeunes talents ailleurs, lance L’Equipe. Luis Campos assiste à tous les matches de Youth League à domicile mais les échanges entre le staff de l’équipe première et leurs homologues sont jugés irréguliers et on regrette que la seule réunion entre staffs ait eu lieu il y a plus de deux ans.