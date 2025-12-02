La direction de l’arbitrage confirme l’erreur de Monsieur Turpin lors de Monaco / PSG

Samedi après-midi, lors de Monaco / PSG, Lamine Camara a violemment taclé Lucas Chevalier au niveau de la cheville. Monsieur Turpin a décidé de n’adresser qu’un carton rouge. Après analyse, la direction de l’arbitrage a estimé que l’arbitre aurait dû expulser le Monégasque.

Malgré la victoire de Monaco contre le PSG lors de la quatorzième journée de Ligue 1 samedi après-midi (1-0), l’action qui a fait le plus parler est la décision de Monsieur Turpin de ne pas expulser Lamine Camara après une très grosse semelle sur la cheville de Lucas Chevalier. 99% des personnes interrogées sur ce fait de jeu estiment que le milieu de terrain aurait dû être expulsé. Après un échange avec la VAR, Clément Turpin a décidé de maintenir son choix de donner un carton jaune à Lamine Camara.

« Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion »

Ce mardi, la direction de l’arbitrage est revenue sur cette décision et a estimé que Monsieur Turpin aurait dû expulser Lamine Camara après sa très grosse semelle sur le gardien du PSG. Dans son communiqué, la direction de l’arbitrage indique : « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon. Le Monégasque, en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. Conformément à la Loi 12, cette action doit être qualifiée de faute grossière et sanctionnée d’une exclusion. Un visionnage en bord de terrain était, dans ce contexte, attendu pour permettre la correction de la décision initiale. » Dans son communiqué, la direction de l’arbitrage dévoile également une vidéo de l’échange entre Clément Turpin et la VAR. En charge de cette dernière, après analyse des images, Monsieur Jérôme Pignard explique à l’arbitre central : « L’impact, il est bas et il y a une petite torsion, mais contrôle terminé. » Après cela, Monsieur Turpin décide donc de ne pas changer son choix. Une erreur comme vient de l’indiquer la direction de l’arbitrage.