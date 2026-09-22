La direction de l’arbitrage confirme qu’il n’y avait pas penalty sur Gouiri lors d’OM / PSG

Lors du Classico remporté par le PSG dimanche soir, une action a fait parler. Amine Gouiri, en duel avec Désiré Doué dans la surface parisienne est tombé. Beaucoup estimaient que Marseille aurait dû obtenir un penalty. La direction de l’arbitrage a confirmé qu’il n’y avait pas penalty sur cette action.

Le PSG a remporté le premier Classico de la saison dimanche soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 (1-2). Lors de cette rencontre, une action a fait parler. Présent dans la surface parisienne, Amine Gouiri est tombé au sol après un duel avec Désiré Doué. Beaucoup d’observateurs estiment que l’arbitre de la rencontre, Monsieur Letexier aurait dû siffler un penalty en faveur des Marseillais (38e). Ce mardi, la direction de l’arbitrage est revenu sur cette situation.

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« La décision de l’arbitre de ne pas accorder de pénalty était donc celle attendue »

Et selon elle, François Letexier a fait le bon choix en n’accordant pas le penalty. La direction de l’arbitrage indique que « en avançant sa jambe droite devant le Marseillais Amine Gouiri, dont le déséquilibre vers l’avant était déjà amorcé avant tout contact, le Parisien Désiré Doué parvient à dévier le ballon. Ainsi, dans cette situation, le contact avec l’attaquant ne saurait, à lui seul, être considéré comme illicite. La décision de l’arbitre de ne pas accorder de pénalty était donc celle attendue. »