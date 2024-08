La durée d’indisponibilité de Gonçalo Ramos connue

Titulaire en pointe de l’attaque du PSG contre Le Havre hier (4-1), Gonçalo Ramos avait dû quitter ses partenaires sur blessure. Le Portugais souffre d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche.

C’est la grosse tuile pour Gonçalo Ramos. Hier soir, lors de la rencontre entre Le Havre et le PSG en ouverture de la première journée de Ligue 1, l’international portugais était titulaire à la pointe de l’attaque des Rouge & Bleu. Auteur d’un bon début de match, ponctué par une passe décisive pour Lee Kang-in sur l’ouverture du score parisienne, l’ancien du Benfica a été la victime d’un très mauvais tacle d’un Havrais et semblait touché à la cheville gauche. Il a dû sortir, aidé par deux membres du staff parisien. On l’a vu revenir sur le banc avec une attelle et sortir du stade avec des béquilles. À l’issue de la rencontre, Luis Enrique ne se montrait pas très rassurant.

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG lance parfaitement sa saison avec un large succès au Havre

Il va se faire opérer

Ce samedi après-midi, le PSG a posté un communiqué médical au sujet de son numéro 9. Et ce n’est pas bon du tout. L’international portugais a été victime d’une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche lors de la rencontre hier soir. Le club de la capitale fait savoir qu’il va devoir passer par une chirurgie dans les prochains jours. Le champion de France en titre conclut en indiquant que son attaquant devrait manquer trois mois de compétition. Un gros coup dur pour le joueur, qui montrait de belles choses en pré-saison et sur ses premières minutes de la saison.