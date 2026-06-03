La façon originale de déterminer le lieu du Trophée des champions entre le PSG et Lens

Champion de France pour la cinquième année de suite, le PSG va participer au Trophée des champions 2026. Il y défiera Lens, vainqueur de la Coupe de France. Cette rencontre se jouera soit au Parc soit à Bollaert. Une méthode inattendue sera utilisée pour choisir le lieu.

Dans une lutte sans relâche jusqu’aux dernières journées de la saison 2025-2026, le PSG s’est offert le titre de champion de France, le 14e de son histoire et le cinquième de suite, en terminant six points devant Lens. Sur le plan continental, il a laissé filer la Coupe de France, étant éliminé par le Paris FC (1-0) en seizièmes de finale. Une défaite qui a permis aux Lensois de remporter la compétition, pour la première fois de leur histoire, en battant Nice en finale (3-1). Les deux équipes se retrouveront au courant du mois d’août pour se disputer le premier trophée hexagonal de l’exercice 2026-2027, le Trophée des champions. Alors que ce dernier se jouait à l’étranger depuis de nombreuses années, à l’exception de deux éditions, celui de 2026 se jouera en France.

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Quelques jours après la Supercoupe d’Europe

La rencontre entre le PSG et Lens se jouera, le week-end du 15 août, soit quelques jours après la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa pour les Rouge & Bleu. Ces dernières heures, la LFP a expliqué dans un communiqué que ce Trophée des champions 2026 se jouera soit au Parc des Princes soit à Lens. Et pour déterminer le lieu, une méthode inattendue sera utilisée. Les deux clubs n’ayant pas réussi à trouver un terrain d’entente, il y aura un tirage au sort pour déterminer le stade qui accueillera les deux équipes. Dans son communiqué, la Ligue de football professionnel indique que ce dernier sera désigné lors d’un tirage au sort qui aura lieu ce mercredi à 13 heures à l’issue du Conseil d’Administration.